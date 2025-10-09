Hram Svetog Jovana Bogoslova u Beloj Crkvi obeležio svoju slavu

Praznik Sveti apostol i jevanđelist Jovan Bogoslov proslavljen je u četvrtak 9. oktobra, u Hramu Svetog Jovana Bogoslova u Beloj Crkvi, prensi sajt BCInfo.

Svetu arhijerejsku Liturgiju služio je Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit banatski Gospodin Nikanor, uz sasluženje velikog broja sveštenika.

Liturgiji je prisustvovala predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Кokar sa svojim saradnicima.

Hram Svetog Jovana Bogoslova, u narodu poznat i kao „Ruska crkva“ datira iz 1930. godine, kada je, na prostoru današnjeg Trga ruskih kadeta, blizu opštinske zgrade i rimokatoličke crkve, na mestu stare gradske kuće iz 18. veka, počela njegova gradnja. Zahvaljujući pre svega donaciji jeromonaha Jovana (pre monašenja kneza Dimitrija Šahovskog) od 50.000 dinara, i njegovog udela na prikupljanju dobrovoljnih priloga, radovi oko zidanja crkve privedeni su kraju 1931. godine.

Kako je hram posvećen Svetom Jovanu Bogoslovu, na njegov dan, 9. oktobra 1932. godine, hram je osveštao episkop Teofan Kurski uz prisustvo ruskih i srpskih sveštenika, kao i ostalih gostiju i zvanica iz opštine. Krajem 1954. godine, ruske crkvene opštine stavljene su pod jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve, te tako i Ruska crkva u Beloj Crkvi. Godine 2002. započeta je obnova hrama, 2003. godine živopisanje, a 2012. godine postavljeni su novi krstovi. Nakon nesrećnog događaja, odnosno požara koji se desio 15. janura 2017. godine, crkva je u potpunosti obnovljena.

(Pančevac/BCinfo)