Jubilarna atletska Memorijalna trka “Janko Buljik” održana na Slaviji

U okviru Dečije nedelje, 8. oktobra, u Sportsko-rekreativnom centru Slavija u Kovačici održana je tradicionalna Memorijalna trka “Janko Buljik”. Događaj je organizovala Osnovna škola Mlada pokolenja, koja je na ovaj način odala počast važnoj ličnosti iz istorije jugoslovenskih Slovaka, a istovremeno podržala učenike u duhu sportskog duha, takmičarskog duha i prijateljstva.

Memorijalna trka “Janko Buljik” nije bila samo sportsko takmičenje, već i trenutak zahvalnosti i sećanja na ličnost koja je ostavila dubok trag ne samo u Kovačici. Radost kretanja, saradnja i poštovanje prošlosti – to su vrijednosti koje i danas spajaju mladu generaciju.

Podsećamo, Janko Buljik je još tokom studija pokazao izuzetan sportski talenat. Godine 1921. izjednačio je tadašnji jugoslovenski državni rekord u trci na 100 metara, koji je kasnije oboren. Međutim, bio je uspešniji u skoku u dalj. U ovoj disciplini četiri godine je držao jugoslovenski državni rekord, sa rezultatom znatno ispred ostalih takmičara. Zahvaljujući izuzetnim rezultatima, nominovan je i za Letne olimpijske igre, koje su održane u Parizu 1924. godine. Međutim, tokom treninga u proleće 1924. godine u Zagrebu, zadobio je tešku povredu koja je okončala njegovu sportsku karijeru.

