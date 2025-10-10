Vučić: Menjamo Krivični zakonik kako bismo zaštitili decu od zloupotreba na internetu

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na 10. konferenciji o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost“, u Palati Srbija, da će biti izmenjen Krivični zakonik u delu koji se odnosi na zloupotrebe i fabrikovanje video i foto sadržaja, kako bi na internetu bila zaštićena deca, ali i svi drugi.

„Sa ponosom hoću da vam kažem da menjamo Krivični zakonik, baš u tom delu zloupotrebe i fabrikovanja video i foto sadržaja. Hoćemo da zaštitimo pre svega svako dete i svaku ženu, na kraju krajeva i svakog čoveka“, rekao je Vučić na otvaranju konferencije.

On je naveo da je, kada je reč o novim tehnologijama i veštačkoj inteligenciji, čitavo to područje postalo život za ogroman broj dece, kao i ogroman broj ljudi, ali da nije pravno sankcionisan.

„Kada kažem pravno sankcionisan, ne mislim samo na kazne, već pre svega mislim na uređenost i regulaciju celog prostora. Iz Evropske unije smo čuli nekoliko puta, posebno od predsednika Makrona, da oni pripremaju pravnu regulativu kojom bi zaštitili prava i dece, ali i odraslih ljudi na društvenim mrežama. Upotrebu AI, ono što neki nazivaju deepfake“, rekao je Vučić.

Istakao je da to nije lako niti jednostavno pravno regulisati.

„U Evropi su to najaviti i očekujemo da oni to ubrzo reše, onda ćemo sagledati sve dobre strane onoga što su oni uradili, da vidimo i da pokušamo da napravimo nešto što bi u najboljem smislu te reči, zaštitimo našu decu, ali i naše starije od svake vrste zloupotrebe na internetu“, rekao je Vučić.

Zahvalio je Igoru Juriću na inicijativama koje je imao posle tragične smrti njegove ćerke.

„Amber Alert srećom retko smo koristili, u tri slučaja, dva puta uspešno. I nije lako bilo sprovoditi taj sistem, znate koliko je otpora bilo u državi. Sve novo što hoćete da uvedete uvek ima bezbroj otpora. Lako je biti protiv nečega, lako je kritikovati nešto, a teško je bilo šta sprovesti u delo. Uspeli smo u tome i to je neka dodatna garancija da će cela zemlja uvek da brine, da se angažuje i da pomogne u pronalaženju nestalog deteta“, rekao je Vučić.

Kazao je da kada razmišljamo o budućnosti, mi obično s lakoćom pronalazimo ono što bismo kritikovali u novim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji, provođenju vremena na internetu.

„Sam sam takav džangrizav, lako mi je da pronađem loše stvari u svemu, ali je tačno da mi moramo da pronalazimo dobre stvari“, dodao je Vučić.

Ove godine tema konferencije je Dete u dobu algoritama, a organizator, Centar za nestalu i zlostavljanu decu, očekuje više od 300 učesnika.

Na konferenciji učestvuju vrhunski predavači iz FBI-ja, EUROPOL-a, kompanije Microsoft, kao i drugi eksperti iz regiona i Srbije, koji će predstaviti najnovije izazove i rešenja u oblasti digitalne bezbednosti, zaštite dece i upotrebe veštačke inteligencije.