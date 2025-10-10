Pčelar iz Pančeva: Ovo je bila jedna od lošijih godina, ali kvalitet je tu
PANČEVO – Vojkan Milutinović pčelar iz Pančeva osvajao je mnogobrojne nagrade na takmičenjima u Srbiji i inostranstvu. Pored duge porodične tradicije za to su zaslužna i razna usavršavanja, a samo prošlog meseca boravio je u Slovačkoj i Danskoj gde je imao priliku da se upozna sa najnovijim dostignućima u svetu pčelarstva, prenosi RTV.
Krajem prošlog meseca Vojkan Milutinović boravio je u Kopenhagenu na Svetskom kongresu pčelara Apimondia koji je okupio veliki broj pčelara i naučnika sa ciljem razmene znanja i promocije tradicija u ovoj oblasti. Pre toga priliku da se usavršava imao je u Slovačkoj gde je otišao zahvaljujući Privrednoj komori Vojvodine.
Za Vojkana ovo je bila jedna od lošijih godina kada je u pitanju proizvodnja meda. Proletos mu je zbog trovanja stradao gotovo ceo pčelinjak, te je stoga fokus bio na njegovoj obnovi.
Ipak, priznanja za kvalitet meda nije manjkalo ni ove godine. Vojkan izdavaja nagradu Oskar koju je dobio na manifestaciji „Prvi oskar Srbije“, a sa takmičenja koje je letos organizovala Pčelarska akademija, gde je prvi put učestvovao, vratio se sa dva zlatna pehara za livadski i bagremov med.
(RTV)