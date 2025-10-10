Pčelar iz Pančeva: Ovo je bila jedna od lošijih godina, ali kvalitet je tu

PANČEVO – Vojkan Milutinović pčelar iz Pančeva osvajao je mnogobrojne nagrade na takmičenjima u Srbiji i inostranstvu. Pored duge porodične tradicije za to su zaslužna i razna usavršavanja, a samo prošlog meseca boravio je u Slovačkoj i Danskoj gde je imao priliku da se upozna sa najnovijim dostignućima u svetu pčelarstva, prenosi RTV.

Krajem prošlog meseca Vojkan Milutinović boravio je u Kopenhagenu na Svetskom kongresu pčelara Apimondia koji je okupio veliki broj pčelara i naučnika sa ciljem razmene znanja i promocije tradicija u ovoj oblasti. Pre toga priliku da se usavršava imao je u Slovačkoj gde je otišao zahvaljujući Privrednoj komori Vojvodine.

„Pored pčelinjaka koje smo obilazili tamo išli smo na Tatre da pogledamo kakav je sistem i mogu vam reći da je zavidan, a i priroda je izdašnija. Dok je kod nas zbog velikih vrućina sve požutelo, tamo je zeleno i procvetalo. Klimatske promene uzele su kod nas danak, što se odražava i na pčelarstvo“, rekao je Vojkan Milutinović, pčelar iz Pančeva.

Za Vojkana ovo je bila jedna od lošijih godina kada je u pitanju proizvodnja meda. Proletos mu je zbog trovanja stradao gotovo ceo pčelinjak, te je stoga fokus bio na njegovoj obnovi.

„Nije bilo izdašnih paša, malo je bilo medljike i suncokret je bio solidan. Bagrem je zakazao i ove godine vremenski uslovi nisu dozvolili. S proleća je bilo kišno, posle sušno, ko se okrenuo razvoju i uvećanju pčelinjaka taj je mogao nešto da uradi uz veliki trošak koji iziskuje sve to, a ko je krenuo na med nije imao impozantne rezultate“, dodao je Milutinović.

Ipak, priznanja za kvalitet meda nije manjkalo ni ove godine. Vojkan izdavaja nagradu Oskar koju je dobio na manifestaciji „Prvi oskar Srbije“, a sa takmičenja koje je letos organizovala Pčelarska akademija, gde je prvi put učestvovao, vratio se sa dva zlatna pehara za livadski i bagremov med.

