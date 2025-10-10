Miholjske zadušnice 11.oktobra

U subotu 11. oktobra 2025. godine obeležavaju se Miholjske zadušnice. Tim povodom tradicionalno se održavaju pomeni i očekuje se veća poseta Gradskom groblju i svim grobljima u gradu i prigradskim naseljima.

JGSP „Novi Sad“ će povećati broj autobusa u pravcu Gradskog groblja, dok će u krugu groblja biti organizovan prevoz kombijem za starija i invalidna lica. Prevoz će se vršiti sa glavnog ulaza u Gradsko groblje u periodu od 7 do 14 časova.

Ulaz automoilima unutar Gradskog groblja radnim danima i subotom nije dozvoljen.

Građane koji nisu u mogućnosti da do subote urede pojedinačna grobna mesta podsećamo da JKP „Lisje“ Novi Sad pruža uslugu uređenja grobnog mesta.

Molimo građane da ne ostavljaju smeće u slivnicima, kao i da po završetku posete groblju provere da li su ugasili sveće, kako ne bi došlo do požara.

(RTV/Pančevac)