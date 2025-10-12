Izaberite tanjir i reći ćemo vam koju hranu ne odbijate

Postoje jela ili proizvodi kojih se nikada ne možete zasititi. Svako ima svoju tihu gastronomsku patnju, posebne navike u ishrani koje je veoma teško promeniti. Čak i kada se ne mogu smatrati zdravim, definitivno ih se ne odričete. Ovaj vizuelni test će vam otkriti koji su to ukusi i namirnice.

Pokušaćemo zato da pogodimo bez koje hrane ne možete da živite i koja uvek mora da bude u vašem frižideru.

1. Ne možete se odreći masne hrane

Prženi krompirići sa lukom i belim lukom, domaći kotleti – dodajte majonez svemu tome, i onda imate kompletan set. Volite hranu koja je bogata i zasitna, jer mislite da je život prekratak da biste sebi uskratili hrskavu slaninicu i ukusna krilca. Proverite i da li ste lakoverni.

2. Ne možete se odreći slatkiša

„Samo jedan kolačić“, pomislite, a onda vaša ruka poseže za petim. Izgleda da ste pod stalnim mentalnim stresom, pa vaše telo traži da obnovite snagu. Ali šta ako nije šećer taj koji vam u tome pomaže? Da je po vašem, probali biste sve slatke stvari na ovom svetu i odneli ih kući.

3. Ne možete se odreći brašna

Teško vam je da prođete pored lepinj, pecivaa i pita. Nijedan vaš obrok ne prođe bez hleba. Znate koliko je štetno brašno, ali ne možete ništa da uradite povodom toga – to je ono što volite da jedete. Saznajte i koji je smrtni greh najopasniji za vas.

4. Ne možete se odreći brze hrane

Koliko puta ste obećali sebi da više nikada nećete okusiti brzu hranu. Nezdravu, ali ukusnu. Kada prolazite pored restorana brze hrane, ne možete da odolite mirisu vrućih burgera, pilećih nagetsa i pomfrita.

5. Ne možete se odreći mlečnih proizvoda

Čini se da ništa ne može biti običnije od mlečnih proizvoda, ali u vašem slučaju oni su superhrana. Volite meku teksturu svežeg sira, kremastog sladoleda i toplog kakaoa s penom. Za vas su mlečni proizvodi simbol doma i udobnosti. Otkrijte i koliko stvarno imate godina.

6. Ne možete se odreći ribe, morskih plodova i sušija

Spremni ste da jedete ribu i rolnice svakog dana. Istražili ste sve najbolje ribarnice i suši barove, a čak i ako ste siti, rado ćete uzeti repete.

(sensa.rs)