Autistični dečak (9) nestao je u šumi, evo ko ga je spasao

Tokom porodičnog planinarenja, devetogodišnji dečak sa autizmom odlutao je u šumu i nestao.

Timovi za potragu pretraživali su šumu celu noć i nisu uspeli da ga pronađu, da bi u zoru, dečak sam izašao iz šume, blatnjav, ali bezbedan.

Kada ga je majka pitala kako je pronašao put nazad, tiho joj je rekao: „Vukovi su me vodili.“ Naravno niko mu nije poverovao, sve dok nedelju dana kasnije, lovačka kamera nije otkrila istinu.

Snimak je pokazivao dečaka kako hoda između dva vuka, jedan ga je vodio, a drugi mu je čuvao leđa. Stručnjaci su bili zapanjeni. „To je empatija“, rekao je jedan biolog. „Prepoznali su njegov strah i zaštitili ga.“

Ipak njegova majka nije bila iznenađena. „Oduvek se osećao povezanim sa životinjama“, rekla je. „Verovala sam mu sve vreme.“

Sada meštani kažu da u mirnim noćima čuje se tiho zavijanje koje odjekuje kroz drveće, veruju da je to uspavanka iz divljine koja je nekada čuvala izgubljeno dete.

(Stil.kurir)