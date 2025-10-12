Troši 3 puta više struje od frižidera: Najveći „kradljivac“ struje je u kuhinji

Frižider radi sve vreme, pa je njegova potrošnja energije velika – ali ne najveća. Ispostavilo se da je drugi uređaj odgovoran za visoke naknade. Rezultati istraživanja za neke mogu da budu iznenađujući.

Najveći „kradljivac“ struje je u kuhinji. Indukciona ploča za kuvanje zaslužuje ovo ime.

Kako cene struje rastu, potrošače sve više zanima koji kućni aparati najviše opterećuju njihov budžet. Indukciona ploča je identifikovana kao lider u potrošnji električne energije kod kuće, ispred uređaja kao što su mašine za pranje veša i frižideri – prema analizi koju je sproveo PGNiG.

Istraživanje industrije nafte i gasa otkrilo je da indukciona ploča za kuvanje u proseku troši tri puta više energije od frižidera i čak pet puta više od mašine za pranje veša. Što se tiče godišnje potrošnje, indukciona ploča za kuvanje troši impresivnih 748,25 kWh energije, dok rerna i frižider troše 496,4 kWh i 270 kWh.

Kako smanjiti potrošnju energije u kuhinji?

Iako se može činiti da je smanjenje potrošnje električne energije indukcionih ploča za kuvanje izazov, postoje načini da se postigne energetska efikasnost. Stručnjaci preporučuju kuvanje na nižim nivoima snage, što je ekonomičnije. Pored toga, vredi razmisliti o ulaganju u uređaje sa višom energetskom klasom, koji, uprkos višoj početnoj ceni, mogu da donesu dugoročne uštede zahvaljujući nižim računima za energiju.

Poznavanje toga koji uređaji troše najviše energije omogućava vam da bolje upravljate kućnim budžetom i donosite informisane odluke kako biste smanjili troškove. Odgovarajuća upotreba opreme, obraćanje pažnje na energetske oznake i usvajanje odgovarajućih kuhinjskih navika mogu da donesu značajne uštede i doprinesu održivijem upravljanju energijom.

(Mondo)