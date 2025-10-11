Pančevo Servisne informacije

Sistemska deratizacija od 16. oktobra

13:00

11.10.2025

Foto: Pixabay

Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN PLUS“ D.O.O. započeće jesenju sistematsku deratizaciju na teritoriji Pančeva.

Akcija sistematske deratizacija će početi 16. oktobra.

Tokom ove akcije biće rađen i tretman protiv kućnih formi komaraca u ulazima i podrumima u zgradama i podela larvicida na terenu.

(Pančevac)

Tagovi

Deratizacija

