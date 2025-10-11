Sistemska deratizacija od 16. oktobra

U Južnom Banatu ima obolelih od korone
Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN PLUS“ D.O.O. započeće jesenju sistematsku deratizaciju na teritoriji Pančeva.
Akcija sistematske deratizacija će početi 16. oktobra.
Tokom ove akcije biće rađen i tretman protiv kućnih formi komaraca u ulazima i podrumima u zgradama i podela larvicida na terenu.
(Pančevac)
Klimatske promene uzele su kod nas danak, što se odražava i na pčelarstvo", rekao je Vojkan Milutinović, pčelar iz Pančeva
