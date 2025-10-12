Mališani se uključili u akciju Smanji otpad – doniraj odeću

Ekološko-humanitarna akcija „Smanji otpad – doniraj odeću“ održana je u Vršcu s na platou Agriko pijace, sada već tradicionalno. Zaposleni JKP „Drugi oktobar“, uključujući i tim dimnjačarske službe, zajedno sa članom Gradskog veća zaduženim za zaštitu životne sredine, bili su prisutni na štandu gde su brojni Vrščani donosili tekstil, obuću, igračke i druge predmete namenjene deci iz Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve.

Posebnu radost akciji unela su najmlađa deca iz vrtića i škola, koja su se aktivno uključila u prikupljanje pomoći.

Član Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mario Opričić izjavio je:

„Grad Vršac na čelu sa gradonačelnicom Draganom Mitrović ponosan je na svoje sugradjane koji pokazuju svest o značaju očuvanja životne sredine i solidarnosti. Današnji rezultati najbolje govore o zajedništvu i odgovornosti naših gradjana, posebno najmladjih koji su, svojim učešćem, dali primer svima. Za samo nekoliko sati, prikupljeno je više od jedne tone odeće i obuće, što predstavlja veliki uspeh.“

Opričić je zahvalio svima koji su učestvovali i dodao da je ovakva saradnja izmedju Grada Vršca, JKP „Drugi oktobar“, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad dokaz da zajedničkim delovanjem već činimo mnogo.

Najavio je i da će sledeća akcija biti održana 23. oktobra 2025. godine na istoj lokaciji.

Posebna zahvalnost upućena je deci i vaspitačima iz PU „Park“, PU „Bubamara“, PU „Kolibri“ i OŠ „Vuk Karadžić“, koji su pokazali da humanost i briga za druge počinju od najranijeg uzrasta.

(Pančevac)