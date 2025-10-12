Venera u Vagi od 13. oktobra do 6. novembra: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

Ovan

Čekali ste celu godinu da se planeta ljubavi, Venera, vrati u Vagu i vašu sedmu kuću partnerstava – i taj trenutak je konačno stigao! Od 13. oktobra do 6. novembra nećete samo osećati emocije, već ih i iskreno izražavati. Ako preuzmete inicijativu, šanse za uspeh u ljubavi su velike. Parovi koji su imali napete trenutke mogu pronaći zajedničko rešenje – Venera u Vagi donosi sklad i diplomatiju. Ravnoteža ne znači deliti sve napola, već dati svoj maksimum i pronaći zajednički ritam. Saznajte i kome svaki znak ne može da odoli.

Bik

Od 13. oktobra biće ti lakše da se fokusirate na brigu o sebi. Tvoja vladarka Venera prolazi kroz Vagu i vašu šestu kuću zdravlja i rutine do 6. novembra. Vreme je da telo tretirate kao hram – zakažite preglede koje odlažete, priuštite sebi masažu, uvedite male rituale uživanja. Kako je Venera planeta zadovoljstva, pronađite radost u pripremi zdravih obroka, šetnjama i boravku na svežem vazduhu dok još traje toplo vreme.

Blizanci

Od 13. oktobra romantika preuzima glavnu ulogu dok Venera prosipa ružine latice u vašu petu kuću ljubavi i uživanja. Do 6. novembra bićete glavna zvezda ljubavnog filma! Iskoristite ovaj period da zasijate – možda novom frizurom, promenom stila ili jednostavno kroz samopouzdanje. Ako ste u vezi, planirajte više zajedničkih trenutaka s partnerom, a ako ste slobodni, izađite među ljude – publika vam je potrebna da vaš šarm dođe do izražaja.

Rak

Osećate li nalet nežnosti i nostalgije? Venera se od 13. oktobra do 6. novembra kreće kroz vašu četvrtu kuću doma i emocija, pa ćete više vremena provoditi sa porodicom i ljudima koji vam znače. Možda poželite da uredite svoj dom, promenite boje, dekorišete prostor ili jednostavno stvorite mirno utočište. Ako ste slobodni, jedna stara veza može se ponovo pojaviti – ovog puta sa realnijim očekivanjima.

Lav

Zašto reći nešto jednostavno kad možete upakovati u šarm i humor? Od 13. oktobra do 6. novembra Venera prolazi kroz vašu treću kuću komunikacije, pa ćete blistati rečima, porukama i flertom. Očekujte zanimljive razgovore, nove kontakte i mnogo dopisivanja koje može prerasti u nešto ozbiljno. Ako pišete, stvarate ili vodite društvene mreže, inspiracije vam neće manjkati. Slobodni Lavovi mogli bi upoznati nekog upravo online. Saznajte i kakvu ljubav tajno želite prema datumu rođenja.

Devica

Venera od 13. oktobra do 6. novembra prolazi kroz vašu drugu kuću novca i samopouzdanja, pa ćete razmišljati o vrednosti – i materijalnoj i ličnoj. Ako vas privlače luksuzni komadi, pokušajte da ostanete racionalni i pametno rasporedite budžet. Ovaj tranzit vam pomaže da postavite jasne granice i da se zauzmete za sebe s elegancijom i taktom. Vreme je da se okružite ljudima koji znaju koliko vredite.

Vaga

Vaše je vreme da zablistate! Venera, vaša vladajuća planeta, vraća se kući – u Vagu – i do 6. novembra vam donosi magnetizam kojem je teško odoleti. Bićete u centru pažnje, sa više samopouzdanja i želje da se istaknete. Ne ustručavajte se da uložite u sebe – bilo da je reč o izgledu, garderobi ili projektu koji volite. Idealno vreme da iskoristite svoj šarm za dobre svrhe – ili da jednostavno osetite koliko ste moćni kad delujete autentično.

Škorpija

Usporavanje može biti vrlo zavodljivo. Venera ulazi u vašu dvanaestu kuću snova i introspekcije 13. oktobra, pa sve do 6. novembra traži da otpustite kontrolu i prepustite se emocijama. Ako osećate umor – usporite, i dopustite sebi odmor, sanjarenje, kreativnost. Ovo je duboko intuitivan period koji može doneti isceljenje kroz umetnost, muziku, meditaciju ili ljubavnu priču koja se razvija ispod površine.

Strelac

Društveni život ponovo oživljava! Venera se kreće kroz vašu jedanaestu kuću prijateljstava i timskog rada, pa ćete od 13. oktobra do 6. novembra biti magnet za zanimljive ljude i nove saradnje. Umrežavanje donosi i ljubavne prilike – moguće je da se povežete s nekim preko zajedničkih interesa ili humanitarnih aktivnosti. Iskoristite svoj optimizam i otvorenost, jer sada ljudi žele da budu u vašem društvu.

Jarac

Konačno – savršen balans između posla i uživanja! Od 13. oktobra do 6. novembra Venera prolazi kroz vašu desetu kuću karijere i statusa, pa vaš profesionalni život postaje isprepletan sa ličnim zadovoljstvom. Šarm i diplomatija mogu vam doneti napredak, podršku nadređenih ili novi poslovni ugovor. Ako ste u vezi, posao i privatni život mogu se lepo spojiti – možda kroz zajednički projekat ili poslovno putovanje koje postane i romantično. Saznajte i kako svaki horoskopski znak može da pobedi stres.

Vodolija

Venera u vašoj devetoj kući ekspanzije od 13. oktobra do 6. novembra donosi želju za ljubavnim avanturama i novim iskustvima. Možda vas privuče neko iz druge kulture, drugi način razmišljanja ili jednostavno nova perspektiva ljubavi. Ako ste u vezi, zajedničko putovanje ili promena okruženja može vas dodatno zbližiti. Venera ovde širi vidike i podseća da prava povezanost ne poznaje granice.

Ribe

Bez obzira na to da li ste slobodni ili u vezi, ovaj period donosi intenzivne emocije i duboku povezanost. Venera prolazi kroz vašu osmu kuću intimnosti i transformacije, pa od 13. oktobra do 6. novembra želiš više bliskosti, strasti i iskrenosti. Ljubav sada nije površna – ona vas menja iznutra. Ovo je i odličan period za zajedničke finansijske planove ili kreativne projekte. Vodi se intuicijom – ona vas nikad ne vara.

