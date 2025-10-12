Južni Banat

Trka za srećnije detinjstvo u Kovinu: Imam prava da se igram

12:51

12.10.2025

FOTO: Opština Kovin

Na centralnom platou u Kovinu, održana je tradicionalna manifestacija „Trka za srećnije detinjstvo“, kao centralni događaj ovogodišnje Dečije nedelje, koja je ove godine održana pod sloganom:

„Imam prava da se igram, smejem, maštam, stvaram – i u bolji svet pretvaram.“

Događaj je realizovan u odličnoj organizaciji Crvenog krsta Kovin i Odeljenja za društvene delatnosti Opštinske uprave Kovin, uz podršku i pokroviteljstvo predsednice opštine Kovin. Pomoć u realizaciji pružili su i Centar za kulturu Kovin, Sportski savez opštine Kovin, kao i Policijska stanica Kovin.

FOTO: Opština KovinFOTO: Opština Kovin

Najvažniji akteri manifestacije bili su upravo oni kojima je i posvećena – predškolci iz PU „Naša radost“ i učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kovin.

Trka, koja godinama nosi poruku „Imamo cilj – dođi na start“, održana je u duhu fer pleja, druženja i radosti, a atmosferu su upotpunili brojni gledaoci, roditelji i nastavnici koji su bodrili učesnike.

Za najuspešnije takmičare u svakoj kategoriji obezbeđene su nagrade za prva tri mesta, dok su svim obrazovnim ustanovama – učesnicima trke, uručene zahvalnice za učešće i doprinos manifestaciji.

(Pančevac/Opština Kovin)

