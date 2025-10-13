Bosanac sazidao kamin i greje celu kuću, a jedno loženje u 24 sata

U vremenu kada cene energije rastu iz dana u dan, čovek iz Gračanice pronašao je rešenje koje mnogi već nazivaju pravim čudom. Almir Šestan, zanatlija i inovator iz mesta Donja Lohinja, napravio je kamin koji greje ceo prvi sprat kuće sa samo jednim loženjem dnevno i smanjio svoje račune za struju na neverovatnih 14,5 KM mesečno.

„Ovo je kamin koji greje celu kuću, ceo prvi sprat se greje“, kaže Almir, ponosno pokazujući svoj izum koji je nastajao mesecima. Kada temperatura u sistemu dostigne između 75 i 80 stepeni, dovoljno je jedno loženje na svaka 24 sata, a toplota se zadržava zahvaljujući posebnom sistemu od 550 cigli i 18 metara toplotnih kanala kroz koje cirkuliše vazduh. Dim na kraju izlazi iz kamina gotovo hladan.

„Sva energija koja se stvara tokom loženja ostaje u ovom materijalu, ništa se ne gubi“, objašnjava Šestan, pokazujući zidove koji, kako kaže, zadržavaju toplotu danima.

Od kada koristi svoj inovativni sistem, Almir je za devet meseci uštedeo više od 3.000 konvertibilnih maraka, oko 1.500 evra, na računima za struju. „A ja ne štedim struju“, dodaje sa osmehom. Njegov mesečni račun je samo 14,5 KM, dok mu grejanje traje celu zimu bez dodatnih troškova, prenose Dnevne vesti.

Pored toga što je napravio kamin koji menja način grejanja, Almir je samostalno instalirao solarne panele na krovu i balkonu svoje kuće. Paneli različite snage – od 115 do 360 W – povezani su u jedan funkcionalni sistem koji puni baterije od 24 volta.

„Svi su mi govorili da se to ne može sastaviti. Rekao sam – može! I evo, devet meseci sve radi bez greške“, kaže Šestan, koji svojim primerom pokazuje da inovacije ne moraju da dolaze iz velikih gradova, već iz radionice jednog Bosanca koji veruje da rešenja uvek postoje.

Njegov izum, koji kombinuje tradicionalno sagorevanje i moderne principe energetske efikasnosti, već privlači pažnju širom regiona. Mnogi se slažu da bi ideja iz Gračanice mogla biti revolucija u načinu grejanja domaćinstava.

(Dnevne novine)