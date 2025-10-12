Rukometaši Dinama pobedili Karvinu iz Češke sa 29:27

U drugom kolu EHF KUPA-a Dinamo je u prvoj utakmici u Pančevu pobedio Karvinu iz Češke sa 29-27. Pobeda je još važnija i značajnija, jer su Pančevci igrali bez povređenog golgetera Luke Mitrovića koji je na prethodnoj utakmici u Novom Sadu povredio zadnju ložu.

Rukometaši Dinama stekli su zalihu od dva gola pred revanš u Češkoj iako sam početak meča nije to obećavao. Bili su gosti mnogo bolji u prvih 16 minuta igre kada su vodili sa 11-5. Trener Janesvki zamenio je tad golmana i umesto Mijatovića ušao je Ćirović koji je sa nekoliko dobrih odbrana ulio samopouzdanje svojoj ekipi i Pančevci u 29. minutu uspevaju da izjednače na 16-16. Ipak Karvina postiže još jedan gol i sa minimalnom prednošću odlazi na odmor.

U nastavku meča Dinamo je zaigrao mnogo bolje i uspeva odmah da preokrene rezultat i da prvi put i povede sa 18-17, a u 54. minutu vodio je i sa 27-24 zahvaljujući raznovrsnoj igri u napadu. Najefikasniji kod domaće ekipe bio je Bogdanović sa 6 golova, dok je Čabrilo 5 puta zatresao mrežu. Nikola Janevski, trener RK Dinamo bio je zadovoljan rezultatom nakon meča, ali svestan je da je moglo i bolje:

– Opet nismo počeli dobro, ako i protiv Vojvodine, pa smo dozvolili protivniku da stekne veliku prednost. Na sreću ovde smo uz pomoć navijača uspeli da se vratimo i da pobedimo. Znali smo da ekipa Karvine pada u igri posle 50. minuta, dobro smo h analizirali i onaša mlada ekipa pojačala je tempo u drugom poluvremenu i uspeli smo da steknemo prednost od dva gola. Važno je da smo videli da možemo i sa mnogo više samopouzdanja putujemo na revanč- istakao je Janevski.

Revanš meč u Češkoj igra se sledeće subote, a pre toga Dinamo će u četvrtak od 18,00 časova ugostiti u domaćem prvenstvu Crvenu Zvezdu.

