CIK u Prištini: Srpska lista ubedljivo pobedila u prvom krugu u 9 od 10 srpskih opština

Srpska lista ubedljivo je pobedila u prvom krugu izbora za gradonačelnike u devet od 10 opština sa srpskom većinom na KiM, pokazuju preliminarni rezultati centralne izborne komisije u Prištini (CIK).

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, kandidat Srpske liste za gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević osvojio je 60,25 odsto glasova, dok je kandidat Srpske liste za gradonačelnika Zvečana Dragiša Milović osvojio 86,66 odsto glaspva.

Kandidat Srpske liste za gradonačelnika Leposavića Zoran Todić osvojio je 70,35 odsto, a kandidat za gradonačelnika Zubinog Potoka Miloš Perović 70,99 odsto glasova.

Novak Živić je kao kandidat Srpske liste za gradonačelnika Gračanice osvojio 62,54 odsto, dok je kandidat za gradonačelnika Štrpca Ivica Tanasijević osvojio 59,44 odsto glasova.

Kandidat Srpske liste za gradonačelnika Novog Brda Saša Milošević osvojio je 62,30 odsto, a kandidat za gradonačelnika Parteša Dragan Petković 89,88 odsto glasova.

Kandidatkinja Srpske liste za gradonačelnicu Raniluga Tanja Antić osvojila je 71,05 odsto glasova.

Kandidat za gradočelnika Klokota Božidar Dejanović osvojio je 41,62 odsto glasova birača i ići će u drugi krug izbora.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je sinoć da je ta stranka odnela ubedljivu pobedu u 9 od 10 opština sa srpskom većinom, da u svih 10 opština ima dvotrećinsku većinu i da su četiri opštine severno od Ibra vraćene u srpske ruke.

Prema podacima CIK-a, izlaznost na jučerašnjim izborima bila je 40,10 odsto, a u srpskim sredinama mnogo veća – u Zubinom Potoku čak 61,95, u Zvečanu 59,75, u sevenom delu Kosovke Mitrovice 45,84, u Novom Brdu 55,90, u Štrpcu 48,09, u Gračanici 47,14 odsto, a Ranilugu 59,40 odsto upisanih birača.

Eljezi: Brojanje glasova za odbornike počinje danas

Portparol CIK-a u Prištini Valjmir Eljezi izjavio je da će brojanje glasova sa jučerašnjih lokalnih izbora za odbornike početi danas, u nekim mestima u 12 časova, a u nekim od 16 časova.

“Glasovi kandidata za članove opštinskih skupština se broje u opštinskim centrima za brojanje”, rekao je Eljezi za RTK.

(Pančevac)