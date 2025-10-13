Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu: U rukama drži tablu sa porukom EVO ŠTA NA NJOJ PIŠE
Alon Ohel, državljanin Srbije koji je jutros pušten iz zatočeništva Hamasa, helikopterom je prevezen u bolnicu gde će biti podvrgnut medicinskom pregledu, prenosi Dnevnik
Ohel je u helikopteru uslikan sa majkom Idit, koju je video prvi put nakon dve godine zatočeništva u Gazi.
Emotivna prva poruka
Na tabli koju u rukama drži Alon napisani su stihovi:
„Moja pesma je moj povetarac,
moj otvoreni prozor,
moja snaga,
smeh i suze
kraj mojim patnjama.
Ja sam kod kuće“
(Pančevac/Dnevnik)