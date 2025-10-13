Politika Vesti

Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu: U rukama drži tablu sa porukom EVO ŠTA NA NJOJ PIŠE

13:24

13.10.2025

Foto: Printscreen X, StandWithUsUK

Alon Ohel, državljanin Srbije koji je jutros pušten iz zatočeništva Hamasa, helikopterom je prevezen u bolnicu gde će biti podvrgnut medicinskom pregledu, prenosi Dnevnik

Ohel je u helikopteru uslikan sa majkom Idit, koju je video prvi put nakon dve godine zatočeništva u Gazi.

Emotivna prva poruka

Na tabli koju u rukama drži Alon napisani su stihovi:

„Moja pesma je moj povetarac,

moj otvoreni prozor,

moja snaga,

smeh i suze

kraj mojim patnjama.

Ja sam kod kuće“

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Dnevnik (@dnevnik.rs)

(Pančevac/Dnevnik)

