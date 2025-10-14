Bliži se rok za prijavu košnica OVO JE PROCEDURA

Pčelari treba da odu do svoje teritorijalno nadležne veterinarske stanice koja je obeležila pčelinjak i prijave broj košnica sa kojim ulaze u zimovanje.

Do 31. oktobra pčelari su u obavezi da prijave broj košnica sa kojima ulaze u zimovanje nadležnom veterinaru, u skladu sa Pravilnikom o obeležavanju pčelinjih društava. Zakonska obaveza svakog pčelara je da dva puta godišnje, u aprilu i oktobru. Oktobarsko prijavljivanje stanja u pčelinjaku počelo je 1. i traje do 31. oktobra.

Prilikom dolaska kod veterinara potrebno je da pčelar sa sobom ponese spisak svih brojeva uzimljenih košnica. Ukoliko su košnice u toku prethodne pčelarske sezone rasformirane neophodno je da pčelar sa sobom ponese pločice sa brojevima rasformiranih košnica kako bi ih vratio-odjavio veterinaru uz obavezno navođenje razloga smanjena broja košnica.

Ukoliko dođe do kupoprodaje košnica prethodni vlasnik je u obavezi da prodate košnice od‌javi kod svog veterinara i da prijavi prodaju. Pčelar koji je povećao broj pčelinjih zajednica kupovinom društava od drugog pčelara to mora dokazati uverenjem o zdravstvenom stanju kupljenih pčela koje je izvadio prethodni vlasnik. Ukoliko kupac nema ovo uverenje nemoguće je prijaviti kupljene košnice.

Nakon prijave nadležni veterinar-obeleživač će izdati potvrdu da je pčelar obavio redovan popis.

(Pančevac/Bizportal)