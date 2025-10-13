Fonda PIO: Prosečna penzija u avgustu iznosila je 50.657 RSD

Prema poslednjim podacima iz avgusta meseca prosečna penzija iznosila je 50.657 dinara.

– Penzije i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) će na osnovu procenta učešća neto penzija u bruto domaćem proizvodu (BDP) biti uvećana za 12,2 odsto, a primenjeno na prosečan iznos penzije za avgust od 50.657 dinara, prosečna decembarska penzija iznosiće 56.837,1 dinar- izjavio je ranije direktor Fonda PIO Relja Ognjenović

Ognjenović je za najnovije izdanje „Glasa osiguranika“, glasila Fonda PIO, rekao da će se, s obzirom na to da je učešće neto penzija u BDP-u 9,98 odsto, usklađivanje primeniti u visini rasta prosečne zarade, što je za korisnike i najpovoljnije.

Istakao je da kumulativno uvećanje penzija od novembra 2024. do decembra 2025. godine iznosi 24,4 odsto.

(Panevac)