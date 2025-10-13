Sportska dešavanja Južni Banat

Tamara srebro, a Nađa bronzu donele u Plandište

U izuzetno jakoj konkurenciji takmičari karate kluba „AGROBANAT“ ostvarili su odličan rezultat osvojivši 2 medalje na Prvenstvo Vojvodine za kadete u Novom Bečeju.

15:00

13.10.2025

Foto: KK Agrobanat

Prvenstvo Vojvodine za kadete, juniore održano je za vikend u Novom Bečeju i tom prilikom takmičari karate kluba „AGROBANAT“ iz Plandišta ostvarili su odličan rezultat osvojivši 2 medalje.

Na prvenstvu Vojvodine, učešće su uzeli svi takmičari koji su borili plasman za učešće na predstojećem prvenstvu Srbije, tako da je konkurencija u svakoj kategoriji bila na zavidnom nivou.

Foto: KK Agrobanat

U izuzetno jakoj konkurenciji:

Srebrnu medalju osvojila je:  Tamara Majkić u kategoriji juniorki,

Bronzanu medalju osvojila je:  Nađa Babić u kategoriji kadetkinja B klasa.

Prvenstvo Vojvodine je pokazalo da forma takmičara karate kluba ide uzlaznom putanjom, i da sa nestrpljenjem očekuju lepe nastupe na predstojećem prvenstvu Srbije.

Nakon završetka ovog takmičenja, nastavljaju se intenzivne pripreme takmičara našeg kluba za predstojeća takmičenja koja ih očekuju.

(Pančevac)

