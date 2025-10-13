Tamara srebro, a Nađa bronzu donele u Plandište

Prvenstvo Vojvodine za kadete, juniore održano je za vikend u Novom Bečeju i tom prilikom takmičari karate kluba „AGROBANAT“ iz Plandišta ostvarili su odličan rezultat osvojivši 2 medalje.
Na prvenstvu Vojvodine, učešće su uzeli svi takmičari koji su borili plasman za učešće na predstojećem prvenstvu Srbije, tako da je konkurencija u svakoj kategoriji bila na zavidnom nivou.
Foto: KK Agrobanat
U izuzetno jakoj konkurenciji:
Srebrnu medalju osvojila je: Tamara Majkić u kategoriji juniorki,
Bronzanu medalju osvojila je: Nađa Babić u kategoriji kadetkinja B klasa.
Prvenstvo Vojvodine je pokazalo da forma takmičara karate kluba ide uzlaznom putanjom, i da sa nestrpljenjem očekuju lepe nastupe na predstojećem prvenstvu Srbije.
Nakon završetka ovog takmičenja, nastavljaju se intenzivne pripreme takmičara našeg kluba za predstojeća takmičenja koja ih očekuju.
(Pančevac)