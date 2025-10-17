Plandšte: Cilj 0 nastradale dece u saobraćaju

Obuka nastavnika i učitelja predstavlja glavnu aktivnost u cilju edukacije i prevencije nastanka saobraćajnih nezgoda u kojima stradaju deca, ističe Igor Đorđevski

U Plandištu je organizovan dvodevni seminar o bezbednom učešću dece u saobraćaju kroz edukaciju nastavnika i učitelja. Realizacija projekta potiče od Nacionalne strategije za bezbednost saobraćaja koja ukazuje da do 2030 godine imamo 0 nastradale dece u saobraćaju, prenosi RTV Pančevo.

Savez za bezbednost saobraćaja opštine Plandište već godinama organizuje mnoge projekte koji se tiču bezbednosti dece u saobraćaju. Ova opština jedna je od mnogih u kojima se održava nacionalni seminar na ovu temu. Obuka nastavnika i učitelja predstavlja glavnu aktivnost koju sprovode nadležne institucije u cilju edukacije i prevencije nastanka saobraćajnih nezgoda u kojima stradaju deca, ističe Igor Đorđevski sekretar saveta za BS opštine Plandište.

Mere koje je Agencija prepoznala su da se kao ključni faktor društva u edukaciju o bezbednosti u saobraćaju uključe nastavnici i učitelji. Cilj je da se potpuno zaustavi pogibija dece u saobraćaju do 2030, naveo je Miloš Pljakić jedan od predavača profesor na katedri za bezbednost saobraćaja.

Opština Plandište jedna je od malobrojnih koje u saobraćaju zadnjih godina nisu imale nastradalu decu, što ukazuje na ozbiljnost rada svih ustanova na sprečavanju istih.

(Pančevac/RTV Pančevo)