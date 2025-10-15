Vršac: 11,4 miliona RSD za energetsku sanaciju kuća i stanova

Grad Vršac i Ministarstvo rudarstva i energetike potpisali su ugovor o sprovođenju novog Javnog poziva za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova, u ukupnoj vrednosti od 11.400.000 dinara. Sredstva su obezbeđena zajedničkim učešćem Ministarstva i Grada Vršca, po 5.700.000 dinara. Ova sredstva predstavljaju prvu fazu u nastavku lokalnog programa energetske sanacije, čija ukupna vrednost prelazi 1,4 milijarde dinara.

U ime Grada Vršca, ugovor je potpisala gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

„Danas smo sa Ministarstvom rudarstva i energetike potpisali ugovor o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, kojem je Gradu Vršcu odobreno 5,7 miliona dinara. Sredstva su namenjena merama kao što su zamena stolarije, termoizolacija i energetski efikasni sistemi grejanja. Grad Vršac već duži niz godina aktivno učestvuje na konkursima Ministarstva rudarstva i energetike i redovno koristi dostupna sredstva za energetsku sanaciju. Dosadašnji rezultati pokazuju da su ove mere veoma tražene među našim sugrađanima, jer im omogućavaju značajne uštede – kako prilikom same nabavke i ugradnje, tako i kasnije kroz niže mesečne račune za energente. Nastavićemo i ubuduće da koristimo ovakve pogodnosti kako bi što veći broj domaćinstava iskoristio ovu mogućnost, jer energetska efikasnost nije samo ekonomsko, već i ekološko i društveno pitanje od šireg značaja za našu zajednicu“ istakla je u svom obraćanju gradonačelnica Mitrović.

Ovaj poziv predstavlja nastavak dosadašnjih aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti domaćinstava. U prethodne četiri godine uspešno su realizovani radovi u 276 domaćinstava, u ukupnoj vrednosti od 88.285.991 dinar. Od tog iznosa, Ministarstvo i Grad su zajednički izdvojili 42.784.248 dinara, dok su ostatak finansirali građani. Ugovorom je definisano da se sredstva koriste isključivo za mere kao što su zamena stolarije, ugradnja termičke izolacije, kotlovi na biomasu i drugi energetski efikasni sistemi grejanja. Sredstva će se realizovati fazno, uz obavezu Grada da pripremi lokalne javne pozive za građane i privredne subjekte, sprovede proceduru raspodele i obezbedi kontrolu i izveštavanje u skladu sa planom Ministarstva. Objava novog javnog poziva za građane očekuje se u narednih mesec dana, a krajnji rok za realizaciju programa je 30. septembar 2027. godine.

(Pančevac/Grad Vršac)