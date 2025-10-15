Samoš: Susret ukusa Evrope i Balkana na jednom mestu

U Samošu je po drugi put održana gastronomska manifestacija pod nazivom ,,Kuhinja ženinog kraja”.

Cilj organizatora, Udruženja aktivnih žena Samoša, bio je da okupi što veći broj udruženja žena, kojih je ovoga puta bilo 14, kako bi se tema manifestacije uspešno realizovala i kako bi se kulinarsko nasleđe svih krajeva iz kojih članice udruženja dolaze očuvalo i negovalo kroz tradiciju i okupljanja.

Posetioci su mogli da uživaju u ukusima Dalmacije i drugih delova Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Šumadije, Kosova i Metohije, kao i u specijalitetima iz različitih delova Vojvodine.

(Pančevac/RTV Kovačica)