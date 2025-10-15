Odigrana nova kuglaška kola: Ovo su rezultati

U petom kolu Super lige Srbije za kuglašice u Kovačici Slavija je pobedila Vojvodinu iz Novog Sada sa 5:3. Treća Slavija ima 8 osvojenih bodova. Radnički iz Novog Sada 26. oktobra dočekuje Slaviju.

Odigrano je 5. kolo i u Prvoj ligi Srbije grupa Vojvodina Jadran iz Golubinaca je kao domaćin pobedio Spartak iz Debeljače sa 5:3, Dolina je u Padini savladala Spens sa 7:1 a Slavija Okno pobedoila Apatin sa 6:2. Slavija Okno na četvrtom mestu ima 6 osvojenih bodova, Spartak osmi sa 3 boda a Dolina deveta sa 2 boda. U sledećem kolu se igra derbi: u Debeljači Spartak dočekuje Dolinu iz Padine, i to u nedelju 26. oktobra u 16. časova. Istog dana se Slavija Okno u Novom Sadu sastaje sa Spensom.

Odigrano je treće kolo u istoj ligi, ali za kuglašice. Vrbas je kao domaćin pobedio Dolinu sa 8:0, dok su u Kovačici u opštinskom derbiju Kovačica i Spartak iz Debeljače remizirali 4:4. U subotu 25. oktobra Kovačica putuje u Vrbas. Sutradan, 26. oktobra, u 11 časova u Debeljači Spartak dočekuje Srem iz Rume, dok u 14 časova u Padini Dolina se sastaje sa Petrovaradinom. Kovačica je druga sa 5 a Spartak treći takodje sa 5 bodova, dok je Dolina šesta sa 2 osvojena boda.