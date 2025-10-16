Oprosti mi pape: Najpoznatiji dalmatinski otac je iz Pančeva

Oliver Dragojević je preminuo pre tačno 6 godina, 29. jula 2018, a iza sebe je ostavio pregršt hitova. Jedna od onih pesama koja deluje najemotivnije i najličnije, uopšte nije bila po njegovom tekstu. U pitanju je pesma “Oprosti mi pape”.

U pesmi o ocu od kog je pevač bio odvojen i koji tek u poznim godinama shvata težinu njegovog života, Oliver je uz klavir otpevao jednu od svojih emotivnijih pesama, ali tekst za pesmu je napisao Momčilo Popadić, novinar iz Splita, koji je tekst dao Zdenku Runjiću.

U jednom intervjuu, Petar Janjatović, autor Ju Rok Enciklopevije je rekao kako je došao je do infortmacija o Popadiću, kao i ko je pape iz pesme.

“Ispostavilo se da je Momčilo Popadić bio novinar „Slobodne Dalmacije“, fanatični navijač Crvene zvezde i pesnik u slobodno vreme. On je recimo napisao pesmu koju su snimili „Novi fosili“, a zove se „Tonka, reci cvrčak“, jer njegova žena nije mogla da kaže slovo „r“. Onda mu je kompozitor Zdenko Runjić tražio tekst za jednu baladu za Olivera Dragojevića, da bude nešto o „ćaći“.

“Ovaj je celu noć pio, napisao tekst i došao ujutro kod Runjića dao mu papir ali je rekao da ništa ne valja i neka slobodno pocepa papir i baci. To je bila pesma „Oprosti mi, pape“. Ispostavilo se da je Momčilov otac u stvari sudija iz Pančeva koji ih je napustio kad je on bio mali, da se vratio u svoj rodni kraj gde se odao kocki, kurvanluku i pijanstvu. Tako je najpoznatiji dalmatinski „pape“ u stvari iz Pančeva – kaže Janjatović.

U drugim izvorima pak saznajemo da je otac ipak imao kontakt sa sinovima. Početkom sedamdesetih godina oba sina došla su u Pančevo i tu se zaposlila. Momčilo je radio kao bibliotekar u pančevačkoj Gradskoj biblioteci, a Gavrilo petnaestak godina bio kustos u tamošnjem muzeju.

Godine 1973. Momčilo se vratio u Split, gde je radio kao dramaturg u Kazalištu lutaka, uređivao časopis Vidik, a sve do prerane smrti novembra 1990. godine bio novinar Slobodne Dalmacije. Vrlo brzo se afirmisao kao pesnik (objavio je šest knjiga poezije) i napisao više tekstova za pozorište, a afirmisao se i kao tekstopisac za zabavnu muziku. Neki su ga svrstavali u srpske pisce u Hrvatskoj, neki u hrvatske pisce, a on je kao stvaralac, kako piše Božidar Vujić, bio u čvrstim vezama sa oba naroda.

U zborniku Književna topografija Pančeva (izdanje Instituta za književnost i umetnost Beograd i Gradske biblioteke Pančevo, 2001), kojim su prikazane biografije i dela pisaca sudbinski vezanih za ovaj grad, istaknuto mesto ima i Momčilo Popadić.