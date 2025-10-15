Vučić posle sastanka sa Ursulom fon der Lajen: Za Srbiju je članstvo u EU strateško opredeljenje

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

– Za Srbiju je članstvo u EU strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike i to se neće menjati do sledećih izbora, verujem ni posle toga – rekao je Vučić i dodao:

Mi od početka sukoba u Ukrajini nismo otvorili nijedno poglvlje, nijedan klaster. Verujem da ono što je učinjeno po pitanju regulatorne agencije, biračkih spiskova će naići na pozitivnu ocenu. Mi se sada suoćavamo sa nelakom situacijom. NIS je pod američkim sankcijama, a onad je de fakto i po evropskim sankcijama. Nadam se da ćemo imati podršku i pomoć EU. Znam da EU ne može da izuzme Srbiju iz carine i novih kvota oko čelika. Nadam se da će EK uspeti da nađe način da zemljama kandidatima olakša. Zima za nas neće biti laka. Obezbedili smo dovoljne količine nafta i gasa. Biće teška politička zima

On je istakao da 54,5 posto od izvoza od zemalja Zapadnog Balkana je iz Srbije. Dodao je da je naš najveći izvoz u Nemačku.

– Mi nismo davali optimistične izjave, nisam govorio ući ćemo u EU ove ili one godine. Danas ne mogu da obećavam ništa ljudima, osim da ćemo da radimo požrtvovano, naporno, da pokušamo ono što se naziva reformska agenda i nadam se da ćemo imati podršku EU. Nije to uvek sve jednostavno i nije sve sasvim lako, i u potpunosti ni predstaviti ovde ljudima. Vi znate koja su dva ključna pitanja za nas, ne moramo danas tu temu da otvorimo, ali moraćemo da ih otvorimo u mesecima koji dolaze. Zahvalan sam predsednici na ogromnoj podršci. Mi ćemo nastaviti da razvijamo energetsku infrastrukturu, da vidimo kako i na koji način da osnažimo Srbiju u smislu mogućnosti, diverzifikacije izvora energije, kako da dalje ekonomski snažimo našu zemlju i ono o čemu smo razgovarali je i očuvanje mira i stabilnosti u regionu – istakao je Vučić.

Vučić je ukazao da je tema razgovora bio i dijalog Beograda i Prištine.

– Zahvalan sam što je došla u Beograd u ovom trenutku i nadam se da ćemo imati još susreta do kraja godine – dodao je Vučić.

Fon der Lajen se zahvalila Vučiću na otvorenom i iskrenom razgovoru:

Vrlo dobro znate kakav je stav EU, naš stav podrazumeva slobodu, a ne represiju, uključujuči pravo na mirno okupljanje, takođe zalažemo se za partnerstvo, a ne potčinjvanje, i za diplomatiju umesto agresije. Pre skoro dve decenije Srbija je napravila izbor da se pridruži EU, to je bio izbor od srca, želja naroda i mi očekujemo da Srbija duplo brže krene svojim putem ka EU. Mi povezujemo Srbiju sa energetskim tržištem EU i to je prava garancija da će srpske porodice biti sigurne i da će im biti toplo preko zime.

Na pitanje „gde vidite rešenje za trenutnu političku situaciju u Srbiji“, Fon der Lajen kaže:

– Ovo je sigurno ključni trenutak za Srbiju. Vreme je da se ceo narod okupi. EU je spremna da vas podrži, ceo proces pristupanja se tiče toga. Svi treba da učestvuju u reformski proces. Vlada je sarađivala sa organizacijama civilnog društva. Reforma medija i izbora, to je nešto za šta su svi zainteresovani. Primena je najvažnija.

Predsednik Vučić je rekao da je ponosan na demokratsko opredeljenje i ponašanje sprske države povodom protesta.

– Kada ste imali u velikim evropskim zemljama proteste bilo je i 27 mrtvih. Srećom i zahvaljujući trpeljivosti, kod nas niko nije stradao u 11 meseci. Ovo je zemlja koja je šampion sveta u okupljanjima jer imamo više od 25.000 kriminalnih, odnosno neprijavljenih skupova koje smo čuvali i obezbeđivali. Tek toliko o tome. Kada pričate o reakciji policije, policija je reagovala minimalnom upotrebom sile, ne onako kako bih ja voleo i da pratimo evropske vrednosti.

– Mi smo ustanovili prisustvo trojice ruskih državljanja u kampu Sunčana reka kod Loznice. Priveli smo lica srpske nacionalnosti, koja su nam bila dostupna, oni su nam dali podatke i nastavlja se dalje istraga. Ta lica se i dalje nalaze u pritvoru. Kao što smo priveli 11 lica povodom incidenata u Parizu, dva lica povodom incidenata u Nemačkoj…Sva ta lica su privedena. U ovom slučaju su bila prisutna u kampu i tri ruska državljanina. Istraga se nastavlja.

