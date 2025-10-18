Južni Banat

Jabuka: Održana štukijada na plaži “Kod Gulija”

10:00

18.10.2025

Štukijada na plaži “Kod Gulija” – dan druženja, ribolova i dobre atmosfere
Na prvoj plaži u Jabuci, poznatoj kao “Kod Gulija”, održana je tradicionalna štukijada koja je okupila preko 70 čamaca i veliki broj zaljubljenika u ribolov i prirodu.

Učesnici su pristigli iz različitih krajeva Srbije – Jabuke, Despotovca, Beograda, Krnjače, Valjeva, Pančeva i Smedereva, što je ovoj manifestaciji dalo poseban duh zajedništva.

Organizatori Slavisa Trajković , Boris Spasić, Dejan Jovanovski, Pera Milić i Boban Milić, uz pomoć brojnih prijatelja, potrudili su se da sve bude besprekorno. Pripremljene su majice, pehari i nagrade za najuspešnije takmičare, a na kraju dana svi učesnici su uživali u posluženju sa dva pečena praseta i pivom, koje su domaćini obezbedili o svom trošku.

Uz dobru muziku, prijateljsku atmosferu i miris reke, štukijada u Jabuci još jednom je pokazala da pravi ribolov nije samo takmičenje, već i prilika za druženje, smeh i nova poznanstva.

