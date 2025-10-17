Nekada se osećaju kao da će pući: Tri znaka Zodijaka loše podnose stresne situacije

Stres je postao svakodnevica većine ljudi, ali dok se neki znaci Zodijaka s njim nose lako i brzo se vraćaju u ravnotežu, postoje i oni kojima napetost postaje način života. Oni ne znaju da „puste“ stvari da idu svojim tokom – sve moraju da razumeju, kontrolišu ili poprave.

Često deluju mirno spolja, ali u njima se stalno odvija borba između razuma, emocija i prevelikih očekivanja. Kada se suoče s kriznim situacijama, ne uspevaju da ih ostave iza sebe – već ih ponovo i ponovo proživljavaju, u tišini i bez odmora.

Rak

Rak je među najosetljivijim znakovima Zodijaka, a njegova prirodna empatija ga često dovodi u stresne situacije. On duboko proživljava svaku emociju, pa čak i tuđe probleme doživljava kao svoje. Kada oseti da nešto nije u redu, Rak se povlači u sebe i analizira svaku rečenicu, pogled i gest.

Teško mu je da „pusti“ ono što ga muči, jer se stalno vraća na trenutke u kojima se osećao povređeno. U njegovom svetu, stres nije samo prolazno stanje – već emotivni teret koji nosi dugo, često i nesvesno.

Devica

Perfekcionistička priroda Device čini je jednim od znakova koji stres osećaju najdublje. Ona želi da sve funkcioniše savršeno – od posla do privatnog života – a kada stvari krenu drugačije, gubi osećaj kontrole.

Umesto da se opusti, Devica analizira svaku sitnicu, pokušava da pronađe greške i ispravi ih. To je čini iscrpljenom, ali i nesposobnom da se istinski odmori. Čak i kada sve deluje u redu, njen um nastavlja da „radi“, uvek tražeći sledeći problem koji treba rešiti.

Jarac

Jarac je znak odgovornosti, samodiscipline i težnje ka savršenstvu, ali upravo to što ga čini uspešnim često ga dovodi do preopterećenja. On retko zna kada da stane – uvek ima novi cilj, novi zadatak i još viši standard koji želi da postigne. Stres kod Jarčeva dolazi iz osećaja dužnosti i potrebe da uvek budu „najbolji“.

Kada pritisak postane prevelik, Jarac ga ne pokazuje, već ga potiskuje duboko u sebi. Iako deluje hladno i pribrano, često se bori sa umorom i iscrpljenošću. Za njega je stres gotovo prirodno stanje, a odmor nešto što mora naučiti – i sebi dozvoliti.

