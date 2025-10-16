SVETSKI DAN HRANE Zavod za javno zdravlje podseća: Pravilna ishrana temelj dobrog zdravlja

U Srbiji se Svetski dan hrane obeležava od 16. oktobra 2001. godine i ima za cilj da istakne značaj pravilne ishrane za očuvanje zdravlja populacije.

Dodatno se naglašava potreba za dostupnošću kvalitetne i bezbedne hrane za sve ljude, bez obzira na njihov socioekonomski status. Iako se u savremenom društvu često govori o negativnim posledicama prekomerne ishrane (kao što su gojaznost, metabolički sindrom, kardiovaskularne bolesti), neophodno je skrenuti pažnju i na sveprisutne probleme pothranjenosti, naročito u siromašnim zajednicama i zemljama u razvoju.

Pothranjenost, kao posledica nedostatka osnovnih nutrijenata, posebno pogađa decu i može imati dugoročne posledice na njihov psihofizički razvoj.

Šta svako od nas može da uradi?

• Birajte sezonske namirnice i hranu koja se gaji u vašem okruženju.

• He preskačite obroke, jedite raznovrsno i vodite računa o načinu pripreme hrane.

• Uključite u svoju ishranu tradicionalne, lokalno uzgajane i sezonske namirnice.

• Pre pripreme hrane temeljno perite ruke sapunom i vodom. Dovoljno dugo kuvajte hranu kako biste uništili sve štetne mikroorganizme koji izazivaju bolesti, a koji mogu biti prisutni u sirovim namirnicama.

• Čitajte deklaracije (etikete) na upakovanim namirnicama kako biste mogli da pravite zdravije izbore. Deklaracija vam pruža informacije o energiji (kalorijama) i važnim hranljivim sastojcima poput soli, šećera i masti, što vam pomaže da održite uravnoteženu ishranu. Takođe, ona vam ukazuje na bezbednost hrane – na primer, datum najbolje upotrebiti do znači da je hrana možda i dalje dobra nakon tog datuma, dok upotrebiti do označava krajnji rok za bezbednu potrošnju.

• Podržite lokalne proizvođače hrane.

• Ne bacajte hranu!

Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici i ove godine, kroz ceo mesec oktobar, podseća na značaj pravilne ishrane i unapređenje zdravlja kako kroz promociju zdravlja tako i kroz Savetovalište za pravilnu ishranu, gde se mogu dobiti preporuke o principima pravilne ishrane, kao i medicinska nutritivna terapija za odraslo stanovništvo, decu školskog i predškolskog uzrasta.

(nsuzivo.rs)