Zima ne mora da bude skupa – ovako možete drastično smanjiti troškove grejanja

Kombinovanjem ovih strategija, ne samo da ćete obezbediti udobniju zimu, već ćete i značajno rasteretiti svoj kućni budžet nižim računima za grejanje.

Sezona grejanja, koja obično traje od oktobra do aprila, je period u kome troškovi energije postaju najveća stavka u kućnom budžetu, ponekad čineći i do tri četvrtine ukupnih komunalnih usluga.

Međutim, visoki računi ne moraju biti neizbežna realnost svake zime. Efikasno upravljanje energijom ne samo da vam štedi novac, već doprinosi i smanjenju vašeg uticaja na životnu sredinu, piše Aarp.

Strategije za niže račune za grejanje

Uz nekoliko pametnih prilagođavanja vašem domu i svakodnevnim navikama, moguće je značajno smanjiti račune za grejanje, ponekad i za više od 20 procenata, bez potrebe za velikim i skupim ulaganjima.

Poboljšajte izolaciju

Jedan od najefikasnijih načina za zadržavanje toplote je kvalitetna izolacija. Proverite izolaciju tavana, zidova i podruma, jer se značajan deo toplote gubi upravo kroz loše izolovane površine. Ali čak i bez većeg ulaganja, možete ostvariti značajne uštede.

Zatvaranje vazdušnih otvora oko prozora i vrata pomoću zaptivnih traka, pene ili silikona može smanjiti troškove grejanja i hlađenja i do 15 procenata. Jednostavan test plamenom sveće može otkriti odakle hladan vazduh ulazi u vaš dom.

Mudro upravljajte svojim sistemom grejanja

Moderni pametni termostati su temelj energetski efikasnog doma. Ovi uređaji uče vaše navike i automatski podešavaju temperaturu – smanjujući je dok ste na poslu ili spavate i podižući je neposredno pre nego što se vratite, pružajući uštedu od 10-15 procenata godišnje, što za prosečno domaćinstvo iznosi do 140 evra.

Smanjenjem temperature za samo nekoliko stepeni noću, možete ostvariti značajne uštede bez ugrožavanja udobnosti spavanja.

Redovno održavajte svoj sistem

Kao i vaš automobil, vašem sistemu grejanja je potrebno redovno održavanje da bi radio sa maksimalnom efikasnošću. Godišnji profesionalni pregled može sprečiti skupe kvarove i osigurati da sistem ne troši više energije nego što je potrebno.

Jednostavan korak koji možete sami preduzeti jeste redovna zamena filtera za vazduh. Prljavi filteri ograničavaju protok vazduha, što otežava vašem sistemu da radi više i troši više energije. Takođe, proverite i zapečatite curenja u cevima sistema grejanja kako biste sprečili gubitak toplote.

Uštedite energiju zimi

Značajne uštede mogu se ostvariti i malim, svakodnevnim promenama. Tokom sunčanih zimskih dana, otvorite zavese i pustite da sunce prirodno zagreje vaš dom, a noću ih zatvorite kako biste smanjili gubitak toplote. Ako imate plafonske ventilatore, podesite ih da se okreću u smeru kazaljke na satu kako bi topli vazduh gurali nadole. Nosite topliju odeću, ne blokirajte radijatore nameštajem i isključujte uređaje kada ih ne koristite kako biste eliminisali „fantomsku“ potrošnju, piše Net.hr

Poboljšanje energetske efikasnosti vašeg doma je proces koji ne zahteva potpuno i skupo renoviranje. Počnite sa malim koracima poput zatvaranja curenja i promene navika. Investicije poput uređaja sa sertifikatom Energy Star ili pametnog termostata će se isplatiti kroz niže račune, a vaš dom će postati udobniji, vredniji i ekološki prihvatljiviji, smanjujući vaš uticaj na životnu sredinu.

(Bizportal)