Skinula lososa sa trona: Pogledajte koja riba se smatra najzdravijom

Ljubitelji morskih plodova biće oduševljeni kada otkriju da jedna posebna vrsta ribe donosi izvanredne zdravstvene koristi.

Dok mnogi smatraju lososa kraljem nutritivnih vrednosti, na skali se pojavio novi, neočekivani šampion, prenosi Net.hr.

Prema rang listi najhranjivijih namirnica na svetu koju je objavio BBC, jedna riba je proglašena za ultimativnu superhranu, a to je škarpina.

Ova riba nadmašuje svoje popularnije rivale, obezbeđujući impresivnih 89 od 100 poena na skali nutritivnih vrednosti.

Najzdravija riba je škarpina

Škarpina je prava proteinska bomba sa približno 20 grama proteina na porciju od 100 grama, a sadrži samo 79 kalorija. Pored toga, ovo blago od morskih plodova neće vas opteretiti zasićenim mastima.

Losos i dalje drži visoko mesto zahvaljujući svojim omega-3 masnim kiselinama, koje su esencijalne jer ih naša tela ne mogu sama proizvesti.

(Pančevac)