Vračev Gaj: Veselo sa ženama na selu

Na ovoj gastronomskoj manifestaciji, koja je imala i takmičarski karakter, učestvovala su udruženja žena sa teritorije opštine Bela Crkva i grada Vršca, a žiri je birao najukusnije i najbolje lenje pite sa jabukom, kao i najlepše dokorisan štand.

U organizaciji udruženja žena „Dan i noć“, a pod pokroviteljstvom Opštine Bela Crkva, u Vračev Gaju obeležen je Međunarodni dan žena na selu, javlja sajt BCinfo.

Na ovoj gastronomskoj manifestaciji, koja je imala i takmičarski karakter, učestvovala su udruženja žena sa teritorije opštine Bela Crkva i grada Vršca, a žiri je birao najukusnije i najbolje lenje pite sa jabukom, kao i najlepše dokorisan štand.

Vrednim domaćicama, pobednicama ove manifestacije pehare i diplome uručila je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.

Bila je ovo još jedna prilika da se udruženja sa ovih prostora predstave svojim gastronomskim specijalitetima, suvenirima i ručnim radovima.

Međunarodni dan žena na selu ustanovljen je ne samo zbog ravnopravnosti i aktivnog učešća žena na selu i u svim strukturama društva i vlasti, već i da bi podsetio na izazove sa kojima se žene na selu suočavaju.

(Pančevac/BCinfo)