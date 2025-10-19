Srpska kultura na jednom mestu

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković predstavio je Nacionalnu čitanku „Koreni i krila” za treći i četvrti razred i istakao da ona predstavlja temelj izgradnje nacionalne svesti i savremenog identiteta srpskog naroda.

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković predstavio je u Osnovnoj školi „Milan Ilić Čiča” u Aranđelovcu, najvećoj školi u ovom gradu, Nacionalnu čitanku „Koreni i krila” za treći i četvrti razred.

Vuk Stanković istakao je da ona predstavlja ne samo važan deo u procesu sticanja znanja učenika, već i temelj izgradnje nacionalne svesti i savremenog identiteta srpskog naroda.

Podsetimo, kako ističu u nadležnom ministarstvu nacionalna čitanka biće obavezno nastavno sredstvo koje kroz pažljivo izabrane sadržaje treba da podstiče razvoj nacionalnog identiteta, kulture, jezičke pismenosti i osećaja pripadnosti kod učenika. Sva deca dobiće čitanku besplatno. Distribucija izdanja Zavoda za udžbenike već je započela širom Srbije, a među prvima su je dobili upravo đaci aranđelovačke škole, koja broji skoro hiljadu učenika.

Izdanje „Koreni i krila” objedinjuje sadržaje iz više predmeta — srpskog jezika i književnosti, prirode i društva, muzičke i likovne kulture ,kako je Vuk Stanković izjavio je Nacionalna čitanka je koncipirana kao izvor znanja iz različitih oblasti – jezika, književnosti, istorije, geografije, koje se inače proučavaju u školi, s tim što su sada grupisani sa posebnim ciljem, a to je da se u početnim razredima osnovne škole kod učenika postepeno stiče nacionalna svest.

Distribucija Nacionalne čitanke u izdanju „Zavoda za udžbenike” počela je po školama širom Srbije, a među prvima dobili su je upravo đaci ove osnovne škole u Aranđelovcu koja ima skoro 1.000 učenika. Učenici Nacionalnu čitanku dobijaju besplatno.

– Trudili smo se da obuhvatimo sve ono što gradi svest o narodu iz koga potičemo. Cilj je da vas čitanka podstakne da razmišljate, istražujete i budete svesni svog identiteta. Živimo u vremenu u kojem se nacionalni identitet sve više gubi — ovo je naš prvi odgovor na taj trend, ali ne i poslednji. Nakon čitanke slede i nacionalni udžbenici. Nacionalnu čitanku vidimo kao prelazno rešenje dok ne dobijemo nacionalne udžbenike. Kada taj proces bude završen, čitanka može ostati kao pomoćno sredstvo u nastavi, ali i kao važan materijal za dopunske škole na srpskom jeziku u inostranstvu – reako je na promociji ministar Stanković. Na kraju, ministar je učenicima poželeo uspeh u učenju i istakao da škole nisu samo mesta sticanja znanja, već i formiranja vrlina, socijalne odgovornosti i ljubavi prema otadžbini.

Plan je da u narednom periodu budu objavljene ukupno četiri nacionalne čitanke: dve već završene za prvi i drugi, odnosno treći i četvrti razred, kao i još dve za drugi ciklus osnovnog i za srednje obrazovanje.

„Cilj nam je da napravimo zdravu vezu između želje da zemlja vodi suverenu nacionalnu politiku i da stvorimo odgovarajući obrazovni model koji će kreirati kod mlađih naraštaja jasnu svest o tome kojem narodu pripadamo i koju državu treba da volimo i branimo”, istakao je ministar prosvete.

Odgovarajući na pitanje da li je u planu da se Nacionalna čitanka distribuira i našim ljudima u dijaspori, naveo je da u ministarstvu postoji posebna sekcija koja se bavi time, ali da će se ići na to da se prvo posao završi u zemlji i da se uspostave veze sa našim ljudima u dijaspori. „Važno je da naši ljudi ne zaborave svoje korene, da ne zaborave svoj zavičaj. Naravno, zavisi koja je generacija emigranata. Često se kod naših ljudi dešava da već u drugoj generaciji emigranata oni potpuno postanu integrisani u ta društva u koja su se preselili i tu u identitetskom smislu mi želimo da i kroz ove udžbenike i kroz nastavu na srpskom jeziku u raznim delovima sveta stvorimo kontakt sa tim ljudima i svest kod njih da pripadaju našem narodu”, rekao je Stanković.

(Pančevac/Z.St)