Donacija Ambasade Japana Banki hrane Vojvodine: Viljuškar vredan 26.000 evra
Banka hrane Vojvodine u Irigu dobila je vrednu donaciju Ambasade Japana – viljuškar za utovar i transport hrane u vrednosti od 26.000 evra. Svečanoj primopredaji prisustvovao je potpredsednik Pokrajinske vlade Tomislav Žigmanov, koji je istakao značaj doniranog vozila za efikasniji rad ove humanitarne organizacije.
Pokrajinska vlada je, preko Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u prethodnom periodu podržala programe Banke hrane Vojvodine sa gotovo dva miliona dinara. Svesni smo da je saradnja sa državnim institucijama i privredom ključna za održivost i razvoj ovakvih inicijativa – poručio je Žigmanov.
Potpredsednik je naglasio i značaj društveno odgovornog poslovanja privrednih subjekata, kao i njihove saradnje sa civilnim sektorom u programima podrške najugroženijim delovima društva.
Da podsetimo, Banka hrane Vojvodine predstavlja izuzetan primer građanske inicijative koja, u saradnji sa privredom, svojim humanitarnim radom doprinosi borbi protiv gladi i smanjenju siromaštva, pružajući svakodnevnu podršku ugroženim kategorijama stanovništva. Osnovana je s ciljem da pomaže socijalno ugroženim porodicama u Pokrajini. U prvih devet meseci ove godine podelila je 1.200 tona hrane, dok je u 2024. godini distribuirano 927 tona doniranih proizvoda.
(Pančevac/Z.St)