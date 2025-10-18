Donacija Ambasade Japana Banki hrane Vojvodine: Viljuškar vredan 26.000 evra

Banka hrane Vojvodine u Irigu dobila je vrednu donaciju Ambasade Japana – viljuškar za utovar i transport hrane u vrednosti od 26.000 evra. Svečanoj primopredaji prisustvovao je potpredsednik Pokrajinske vlade Tomislav Žigmanov, koji je istakao značaj doniranog vozila za efikasniji rad ove humanitarne organizacije.

– Ovaj dar Ambasade Japana u velikoj meri će olakšati rukovanje robom u magacinima i u procesu distribucije hrane onima kojima je namenjena. Zbog toga dugujemo veliku zahvalnost darodavcima – narodu Japana.

Pokrajinska vlada je, preko Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u prethodnom periodu podržala programe Banke hrane Vojvodine sa gotovo dva miliona dinara. Svesni smo da je saradnja sa državnim institucijama i privredom ključna za održivost i razvoj ovakvih inicijativa – poručio je Žigmanov.

Potpredsednik je naglasio i značaj društveno odgovornog poslovanja privrednih subjekata, kao i njihove saradnje sa civilnim sektorom u programima podrške najugroženijim delovima društva.

Prisutnima se obratio i ambasador Japana u Republici Srbiji, Imamura Akira, podsetivši da se širom sveta obeležava Svetski dan hrane – dan posvećen podizanju svesti o problemu gladi i neuhranjenosti u svetu, kao i podsticanju zajedničkih akcija radi obezbeđivanja dovoljnih količina bezbedne i nutritivno vredne hrane za sve ljude. Ambasador je izrazio zadovoljstvo što Banka hrane Vojvodine predstavlja primer dobre prakse u ovom domenu i najavio da će, uz podršku Evropske unije, uskoro biti izgrađeno novo skladište površine 150 kvadratnih metara, čime će se znatno povećati kapaciteti ove organizacije.

Da podsetimo, Banka hrane Vojvodine predstavlja izuzetan primer građanske inicijative koja, u saradnji sa privredom, svojim humanitarnim radom doprinosi borbi protiv gladi i smanjenju siromaštva, pružajući svakodnevnu podršku ugroženim kategorijama stanovništva. Osnovana je s ciljem da pomaže socijalno ugroženim porodicama u Pokrajini. U prvih devet meseci ove godine podelila je 1.200 tona hrane, dok je u 2024. godini distribuirano 927 tona doniranih proizvoda.

