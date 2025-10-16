Oktobar, mesec čistoće u Vršcu: Uključili se i najmlađi

Najmlađi sugrađani, mališani iz Predškolske ustanove „Bubamara“, uz pomoć vrednih radnika Zelenila i podršku rukovodioca službe Marijete Bande, zasadili su jedno od cvetnih polja u centru grada.

U okviru tradicionalne manifestacije Oktobar – mesec čistoće, koju svake godine organizuje Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ Vršac, danas je na trgu ispred Gradske kuće održana zajednička akcija sadnje cveća.

U akciji su učestvovali najmlađi sugrađani – mališani iz Predškolske ustanove „Bubamara“, koji su, uz pomoć vrednih radnika službe Zelenila i podršku rukovodioca službe Marijete Bande, zasadili jedno od cvetnih polja u centru grada.

Akciji se pridružio i član Gradskog veća za zaštitu životne sredine, Mario Opričić.

„Grad Vršac na čelu sa gradonačelnicom Draganom Mitrović kontinuirano unapređuje oblast zaštite životne sredine, a najlepše je kada u tome učestvuju naši najmlađi sugrađani. Ovakve akcije predstavljaju najbolji primer kako se ljubav prema prirodi i navike očuvanja čistoće stiču od najranijeg uzrasta, uz zajednički trud, osmeh i boje proleća koje se u Vršcu sade i u jesen. Hvala zaposlenima u Zelenilu koji neumorno rade da naš grad bude uredniji i lepši. Apelujem na sve sugrađane da pokažu više odgovornosti i ne uništavaju cvetne aranžmane koje ovi vredni ljudi s ljubavlju održavaju – bilo lično, bilo preko svojih kućnih ljubimaca“, istakao je Opričić.

Akcija je realizovana u duhu promocije čistijeg i lepšeg Vršca, uz cilj da se kod najmlađih razvije svest o važnosti očuvanja životne sredine i zajedničke brige o javnim zelenim površinama.

(Pančevac)