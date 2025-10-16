Oktobar, mesec čistoće u Vršcu: Uključili se i najmlađi

Pasuljijada 19. oktobra u Kovačici
16.10.2025
Najmlađi sugrađani, mališani iz Predškolske ustanove „Bubamara“, uz pomoć vrednih radnika Zelenila i podršku rukovodioca službe Marijete Bande, zasadili su jedno od cvetnih polja u centru grada.
U okviru tradicionalne manifestacije Oktobar – mesec čistoće, koju svake godine organizuje Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ Vršac, danas je na trgu ispred Gradske kuće održana zajednička akcija sadnje cveća.
U akciji su učestvovali najmlađi sugrađani – mališani iz Predškolske ustanove „Bubamara“, koji su, uz pomoć vrednih radnika službe Zelenila i podršku rukovodioca službe Marijete Bande, zasadili jedno od cvetnih polja u centru grada.
Akciji se pridružio i član Gradskog veća za zaštitu životne sredine, Mario Opričić.
Akcija je realizovana u duhu promocije čistijeg i lepšeg Vršca, uz cilj da se kod najmlađih razvije svest o važnosti očuvanja životne sredine i zajedničke brige o javnim zelenim površinama.
