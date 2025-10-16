Pasuljijada 19. oktobra u Kovačici

Fudbalski klub Slavija organizuje tradicionalnu oktobarsku “Pasuljijadu“ u Kovačici. Ovo popularno takmičenje u kuvanju pasulja, održaće se u nedelju 19. oktobra u Sportsko – rekreativnom centru Slavija sa početkom u 9 sati.

Organizatori su ove godine za sve učesnike obezbedili materijal za kuvanje pasulja, dok ogrev takmičari obezbeđuju sami. Kotizacija po timu iznosi 3. 000 dinara a zainteresovani se mogu prijaviti do 17. oktobra.

Ova popularna gastronomska manifestacija održava se u okviru programa kovačičke oktobarske proslave, a svi posetioci će od 14 časova imati priliku da degustiraju popularno i omiljeno kuvano jelo po ceni od 300 dinara po jednoj porciji pasulja. Sav prihod od zarade biće doniran za opremanje sportske sale fudbalskog kluba Slavija. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na brojeve telefona: 062 805 6513 i 069 671 085.

