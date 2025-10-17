Predsednik Vučić obilazi radove na tunelu „Iriški venac”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi radove na tunelu “Iriški venac” u okviru projekta za izradnju brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma, na Fruškogorskom koridoru. Vučić će prisustvovati probijanju desne tunelske cevi.

Predsednika su izvestili da je ostalo još 1,3 metra da se probije.

On se takođe interesovao kako napreduju radovi na ostatku koridora, i kako teče eksproprijacija.

– Bili smo na mostu pre dva-tri meseca. Radi se dobro. Ovo je velika stvar za Zapadnu Srbiju, zato što će ovo da poveže i Loznicu i Šabac, i Šid i zapadni deo Srema. Ljudima je najbliže kada idu iz Novog Sada za Sloveniju, Italiju, bilo gde na Zapad, mnogo će značiti ovaj tunel. I Beograđanima je dobro, da dođu do Iriga kada se sve završi. Sve postaje umreženo – kazao je predsednik Vučić.

Istakao je da će Novi Sad imati sve, i vezu sa Beogradom, i vezu sa Šapcem i Loznicom, kao i sa Zrenjaninom, istokom Vojvodine.

– Još ostaje “Smajli” da se uradi, onda ima veza i sa Vrbasom, Kulom i Somborom. Onda je to ogromna promena – naglasio je Vučić.

Predsednik se interesovao i za “vinski put”, u dužini od 6 kilometara, i rekao je da je dosta koštao.

On je rekao da će biti izgrađeno 46 objekata, od toga je jedan veliki most.

– To su podvožnjaci, tuneli i ostala čuda. Imamo 14-15 denivelisanih raskrsnica. Ovo je najduži tunel u Srbiji, preteći će Munjino brdo i Laz. I zanimljivo da će na severu Srbije biti najduži tunel, pored toliko planina u Srbiji. Za Irig je ovo strašno važno zato što će rasteretiti kamione.

Ponovio je da je obilaznica “Smajli” izuzetno važna, i da će se time izbeći velike gužve u raznim mestima Vojvodine. – Sa druge strane auto-puta su Srbobran, Bečej, Kumane, pa se onda ide na Kikindu, pa će verovatno u Crnji biti kraj, umesto Nakova. Spojićemo taj severozapadni deo naše zemlje, sa severoistočnim delom naše zemlje. Od granice sa Mađarskom do najsevernijeg prelaza sa Rumunijom – naglasio je Vučić.

Predsednik Vučić je kazao da nisu stali infrastrukturni projekti i pored blokada, i da će biti još otvaranja velikih infrastrukturnih projekata.

– Vrnjačka Banja-Vrba, to je predgrađe Kraljeva, to ćemo uskoro da otvorimo. Završićemo sve tu, i ostaje nam da do Vidovdana završimo Čačak-Kraljevo – naglasio je on.

Predsednik je takođe rekao da je auto-put “Karađorđe” neverovatno važan.

– On ide od Čibutkovice, od Miloša Velikog, dalje ka Lazarevcu i Aranđelovcu, i onda dalje ka Senaji i Malom Požarevcu, Mladenovcu i dalje ka Mladenovcu. Time bismo premrežili Šumadiju, taj deo južno od Beograda – rekao je Vučić.

Iriški venac je kapitalni građevinski projekat koji će doneti mnoga dobra građanima Srbije – skratiti putovanje, učiniti ga sigurnijim i bezbednijim, sačuvati živote, smanjiti uticaj na bogatu floru i faunu Fruške gore, ali doneti i ekonomski boljitak u vidu stranih investicija i prihoda.

Vučić je rekao da je Sombor jedan od najlepših gradova u Srbiji.

Iriški venac je kapitalni građevinski projekat koji će doneti mnoga dobra građanima Srbije – skratiti putovanje, učiniti ga sigurnijim i bezbednijim, sačuvati živote, smanjiti uticaj na bogatu floru i faunu Fruške gore, ali doneti i ekonomski boljitak u vidu stranih investicija i prihoda.

Nakon četiri godine radova danas se probija prva cev tunela “Iriški venac” koji se nalazi na trasi Fruškogorskog koridora. Dužina ovog tunela na Fruškoj gori je 3,5 kilometara i, kada bude probijena i druga cev, biće to najduži tunel u Srbiji. Probijanje druge cevi najavljeno je naredni mesec.

Tim povodom za danas je organizovana svečanost na kome će se proslaviti kraj dela poslova na novoj saobraćajnoj trasi koja treba da poveže Novi Sad i Rumu sa autoputevima Beograd-Šid i Beograd-Šabac-Loznica.

“Srećan sam što će tunel Iriški venac, kao najimpozantniji deo Fruškogorskog koridora, povezati Novi Sad sa auto-putevima prema Šidu i Loznici i time zaokružiti ovaj ambiciozni projekat naše saobraćajne infrastrukture”, napisao je Vučić.

“On je ujedno i dokaz da nema toga što me možemo zajedno da uradimo. Živela Srbija”, napisao je Vučić.

(Pančevac)