Održana treća izložba slikarske radionice „Slika kao izazov”

18:06

17.10.2025

Treća po redu izložba slikarske radionice  “Slika kao izazov” otvorena je u foajeu Kulturnog centra Pančevo. Slike su nastale u okviru Petog slikarskog druženja iz 2025 godine  koje je “okupilo” članove udruženja Invalida rada i osobe sa inavliditetom.

Mirjana Savkov, direktorka Gerontološkog centra ističe da je sa posebnim zadovoljstvom otvorila izložbu, prenosi RTV Pančevo.

Predsednik udruženja Slobodan Stefanović ističe značaj izložbe kako za članove tako i za posetioce.

Ljubiteljima likovne umetnosti  svojim slikama  predstavilo se jedanaest umetnika iz Udruženja invalida. Jelena Badnjevac Ristić mentorka ističe da su neki od njih postali izuzetni slikari.

Svi zainteresovani građani slike  mogu pogledati u Foajeu Kulturnog centra Pančeva. Izložba će trajati deset dana.

izložba Mirjana Savkov Slobodan Stefanović

