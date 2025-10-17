Održana treća izložba slikarske radionice „Slika kao izazov”

Treća po redu izložba slikarske radionice “Slika kao izazov” otvorena je u foajeu Kulturnog centra Pančevo. Slike su nastale u okviru Petog slikarskog druženja iz 2025 godine koje je “okupilo” članove udruženja Invalida rada i osobe sa inavliditetom.

Mirjana Savkov, direktorka Gerontološkog centra ističe da je sa posebnim zadovoljstvom otvorila izložbu, prenosi RTV Pančevo.

Predsednik udruženja Slobodan Stefanović ističe značaj izložbe kako za članove tako i za posetioce.

Ljubiteljima likovne umetnosti svojim slikama predstavilo se jedanaest umetnika iz Udruženja invalida. Jelena Badnjevac Ristić mentorka ističe da su neki od njih postali izuzetni slikari.

Svi zainteresovani građani slike mogu pogledati u Foajeu Kulturnog centra Pančeva. Izložba će trajati deset dana.

(Pančevac)