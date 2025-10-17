Trener ŠK Aljehin na Evropskom klupskom kupu!

Ksenija Tomin, trener ŠK Aljehin, učestuje na Evropskom klupskom kupu, koji se održava od 18. do 26. oktobra na Rodosu (Grčka) – jednom od najprestižnijih takmičenja na kome učestvuju najbolji svetski šahisti i šahistkinje.

Ksenija već 15 godina učestvuje na Prvoj ligi Srbije, a uspešno je nastupala i u ligama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Severne Makedonije.

„Kao devojčica i omladinka, bila je najmlađa omladinska prvakinja države, višestruka kadetska prvakinja Srbije i učesnica brojnih evropskih i svetskih prvenstava. Danas, svoje znanje i iskustvo prenosi mladim šahistima kroz rad u ŠK „Aljehin“ Pančevo, a njeni uspesi i posvećenost najbolja su inspiracija svim generacijama koje stasavaju uz nju. Ponosni smo što deo našeg tima čini osoba koja svojim trudom, znanjem i ljubavlju prema šahu predstavlja prave vrednosti našeg sporta. Želimo joj puno uspeha i nadamo se da će se sa Rodosa vratiti sa još vrednih partija – i još jednom pričom koju će pamtiti i naši najmlađi, navode u ŠK Aljehin.

(Pančevac)