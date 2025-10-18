Uzdin: Danas se osniva treći stonoteniski klub

U Lovačkom domu u Uzdinu danas u 18 sati održaće se osnivačka skupština trećeg po redu stonoteniskog kluba u Uzdinu.

Posle Unieree i STK Uzdin, treći klub će se zvati STK Unirea 86. Idejni tvorac ovog projekta je Ionice Bosika, koji je stvorio šampionsku generaciju Uniree u sezoni 1985/86 – seniorskog prvaka Jugoslavije u konkurenciji izuzetno jakih ekipa poput Vjesnika iz Zagreba, Olimpije iz Ljubljane, Vojvodine iz Novog Sada, Zadra i drugih ekipa sa kvalitetnim pojedincima.

Stoni tenis je tih godina bio jedan od najjačih sportova u velikoj dvadesetomilionskoj Jugoslaviji. Podsetimo, pre Uzdina je Ionice Bosika trenirao Čoku, izmedju ostalih i proslavljenu reprezentativku Eržebet Palatinuš a posle odlaska iz Uzdina bio i trener ženske reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine.

(RTV Kovačica)