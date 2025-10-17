Južni Banat

Kovačica: Počela humanitarna akcija povodom Svetskog dana hrane

14:30

17.10.2025

Pod sloganom ,,Budi i ti nečiji heroj-doniraj” u Kovačici je počela humanitarna akcija prikupljanja prehrambenbih proizvoda za socijalno ugrožene porodice u opštini Kovačica.

U akciji učestvuje 7 volonterki i učenica kovačičke gimnazije u saradnji sa Bankom hrane Vojvodina i Sanjom Miljević, jednom od organizatorki ove humanitarne akcije.

Akcija se organizuje u prodavnici Maxi u Kovačici gde su na samom ulazu postavljene korpe za odlaganje doniranih namirnica. Akcija će trajati do nedelje, 19. oktobra, do 14.30 časova.

Pozivaju se svi građani dobre volje da dođu i doniraju prehrambene proizvode za socijalno ugroženo stanovništvo naše opštine, kako bismo svojim malim doprinosom obezbedili više hrane onima kojima je to najpotrebnije, a takođe se mogu donirati i proizvodi za ličnu higijenu i negu.

(Pančevac)

