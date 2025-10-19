Svaka donacija je dobrodošla: Renoviranje kuće Tome Zdravkovića

Pre tri godine meštani sela Pečenjevca, kod Leskovca, sopstvenim sredstvima počeli su renoviranje rodne kuće pevača Tome Zdravkovića. Postavljen je novi krov, a sada se uređuje unutrašnjost. Svaka donacija im je dobrodošla kako bi što pre napravili kutak za druženje, koncerte i čuvanje uspomene na Tomu Zdravkovića.

Iz srca i duše stvarao je pesme koje i danas žive i bude emocije. Posebna su bila i Tomina osećanja kada je dolazio u rodno Pečenjevce. Sa jakom voljom, merakom i uz Tomine hitove, njegovi zemljaci zasukali su rukave istrajni u misiji da od ruinirane rodne kuće legendarnog pevača naprave mesto okupljanja prijatelja i muzičara iz celog regiona. Krov i nadstrešnica su zamenjeni, u toku su unutrašnji radovi.

Aleksandar Cvetković, majstor iz Pečenjevca, kaže: „Ima dosta toga da se radi. Ima knauf, podovi, plafoni, ima nakon toga kupatilo ,ravnajući slojevi. Rado sam se priključio akciji u sređivanju Tomine kuće. Ja sam njegov veliki poštovalac, obožavalac.“

Filip Cvetanović, iz Pečenjevca, dodaje: „Rešio sam da pomognem koliko je u mojoj moći, da počistim, pometem, prenesem, donesem, u mom domenu što je. Slušao sam dosta toga o njemu i mislim da on to zaslužuje.“

Ruke vešte i sa građevinskim i sa žicama na gitari. Puno je srce i mladom Mikici što pomaže. Zadužio ih je, kaže,Toma, veliki čovek, kantautor, boem.

Mikica Novaković, muzičar iz Pečenjevca, objašnjava: „Cela okolina zna sve Tomine pesme jer Tomine pesme u sebi imaju dušu, emociju, sreću, radost pomešano. I to je jedna stvarno iskrena njegova emocija koja ga je celog života držala. On je to živeo, živeo je kafanu, živeo je te pesme koje je pevao.“

Akciju je pokrenuo Staniša Cvetanović koji uz rad i trud u renoviranje Tomine porodične kuće ulaže i sopstvena sredstva.Sve bi išlo brže i lakše kada bi se odazvali pozivu i sa donacijama priključili obnovi kuće brojni prijatelji i poštovaoci Tome Zdravkovića.

Staniša Cvetanović, inicijator akcije za obnovu kuće Tome Zdravkovića, navodi: „Ko je koliko u mogućnosti da nam pomognu jer mi imamo volje, snage, sve imamo samo nam malo fali finansijska pomoć da bi mogli da dovedemo sve to do kraja. Značiće i selu, značiće i gradu. Hoćemo i dvorište da sredimo, da napravimo koncertno dvorište, da održimo jedan koncert u znak našeg boema, da se tu napravi da sve to bude lepo, da mogu da dođu ljudi.“

Proslavio je Toma svoje Pečenjevce. I meštani se Tomi odužuju. Ima spomen česmu u centru sela pored kafane gde se prepliću Tomini stihovi, angdote i priče. Stanišina ideja je i osnivanje Udruženja „Pečenjevce-centar sveta“ koje će čuvati sećanje na Tomu Zdravkovića.

