Vršac: Sokolska trka za decu 28.oktobra

U okviru negovanja tradicije sokolskog pokreta i povezivanja zajednica češkog porekla u Srbiji sa matičnom zemljom, Sokolska trka za decu biće održana u utorak, 28. oktobra 2025. godine, sa početkom u 11 časova na Gradskom stadionu u Vršcu.

Ova manifestacija se organizuje istovremeno sa sokolskim susretima u Republici Češkoj, čime se simbolično povezuju deca i zajednice češkog porekla u Srbiji sa zemljom iz koje sokolski pokret potiče i čiji duh i vrednosti i danas neguje.

Sokolska trka za decu se održava u duhu sokolskog pokreta, koji je nastao u Češkoj u XIX veku i tokom vekova promovisao fizičku aktivnost, zdravlje, zajedništvo i nacionalni ponos. Učestvujući u ovoj manifestaciji, deca u Srbiji nastavljaju tradiciju svojih predaka i istovremeno se simbolično povezuju sa sokolskim društvima koja istog dana trče u Republici Češkoj.

Cilj događaja je da se podstakne ljubav dece prema sportu, zdravom načinu života i druženju kroz igru i pokret, u skladu sa geslom sokolskog pokreta – „Zdrav duh u zdravom telu“.

Organizatori ističu da je manifestacija namenjena najmlađima, ali i svima koji žele da podrže očuvanje kulturne baštine i sportskog duha koji povezuje generacije.

Svi su pozvani da dođu, podrže male trkače i učestvuju u ovom lepom događaju, koji promoviše zajedništvo, tradiciju i radost kretanja.

