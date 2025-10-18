Arhimandrit Dimitrije: Veliki događaj u manastiru Tumane 26. oktobra

Arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane, najavio da će 26. oktobra 2025. godine manastir Tumane svečano proslaviti upisivanje u crkveni kalendar praznika Obretenja moštiju Svetog Jakova Tumanskog, što predstavlja jedan od najznačajnijih trenutaka u novijoj istoriji manastira.

Toga dana biće izvršeno i presvlačenje moštiju svetitelja u novo odjejanije.

Otkriće moštiju Sv. Jakova probudilo je ljubav svih nas prema njemu koji nam je izuzetno blizak jer je čovek dvadesetog veka. Takva ličnost primer je realnog života, buđenja u veri, pokajanja i preumljenja. Vatrena ličnost gotovo od nezainetesovanosti za Boga u mladosti, pronašavši smisao postaje svedok vere, na posletku i svetitelj. Zato pozivamo sve da dođu u nedelju 26. oktobra i prime blagoslov i molitve ovog velikog Božijeg misionara i u svoj dom radi osvećenja unesu deliće njegove osveštane odežde – rekao je arhimandrit Dimitrije.

Posebnu pažnju privukla je vest o otkrivanju delića moštiju Svete Petke, pronađenog u zaostavštini blažene uspomene igumanije Serafime, uz zapis da su mošti donete iz manastira Svete Petke kod Ohrida, gde je mati Serafima punih devetnaest godina bila igumanija.

Manastir Tumane 2. novembra biće domaćin još jednog velikog duhovnog događaja – dolaska moštiju Svetog starca Gavrila Gruzijskog, koje u Srbiju stižu kao dar bratske Gruzijske Pravoslavne Crkve.

Ovaj sveti dar biće litijski pronet zajedno sa moštima Svetog Jakova tokom prazničnog sabranja 26. oktobra.

Neočekivano i kao velika blagodat obradovao nas je pronalazak moštiju Sv. Petke. One su pronađene tako čudesno. Biće nošene u litiji uz mošti Sv. Jakova da blagoslove narod i biti dostupne na celivanje i sutradan 27. oktobra na dan njenog praznika. Eto kako se prelepo Bog stara da nam pokaže da je tu i da samo njemu predamo sebe i sve će dobro biti- istakao je iguman Dimitrije.

U nedelju, 26. oktobra, u manastiru Tumane biće organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi u periodu od 7 do 14 časova. Akcija se sprovodi u organizaciji Instituta za transfuziju krvi Srbije, uz blagoslov igumana manastira, arhimandrita Dimitrija.

Manastir Tumane jeste i ostaje duhovno središte sabranja i utehe za sve koji sa verom dolaze u ovu svetinju. Predstojeći događaji, kako je poručio iguman Dimitrije, biće prilika da se zajednički doživi blagodat i radost kojom živi i diše pravoslavna Srbija.

(Vršaconline)