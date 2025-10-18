Arhimandrit Dimitrije: Veliki događaj u manastiru Tumane 26. oktobra
Arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane, najavio da će 26. oktobra 2025. godine manastir Tumane svečano proslaviti upisivanje u crkveni kalendar praznika Obretenja moštiju Svetog Jakova Tumanskog, što predstavlja jedan od najznačajnijih trenutaka u novijoj istoriji manastira.
Toga dana biće izvršeno i presvlačenje moštiju svetitelja u novo odjejanije.
Posebnu pažnju privukla je vest o otkrivanju delića moštiju Svete Petke, pronađenog u zaostavštini blažene uspomene igumanije Serafime, uz zapis da su mošti donete iz manastira Svete Petke kod Ohrida, gde je mati Serafima punih devetnaest godina bila igumanija.
Ovaj sveti dar biće litijski pronet zajedno sa moštima Svetog Jakova tokom prazničnog sabranja 26. oktobra.
U nedelju, 26. oktobra, u manastiru Tumane biće organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi u periodu od 7 do 14 časova. Akcija se sprovodi u organizaciji Instituta za transfuziju krvi Srbije, uz blagoslov igumana manastira, arhimandrita Dimitrija.
Manastir Tumane jeste i ostaje duhovno središte sabranja i utehe za sve koji sa verom dolaze u ovu svetinju. Predstojeći događaji, kako je poručio iguman Dimitrije, biće prilika da se zajednički doživi blagodat i radost kojom živi i diše pravoslavna Srbija.
(Vršaconline)