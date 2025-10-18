Memorialni brzopotezni turnir u Šah klubu „Unirea“ – Ritiševo
Šah klub „Unirea“ Ritiševo organizuje 3. Memorialni brzopotezni turnir, koji počinje 1. novembra u 19 časova.
Turnir je rejtingovan i vodi ga sudija. Igra se švarcarskim sistemom, sa tempom 5 minuta po igraču za celu partiju.
Uplata kotizacije: 500 RSD po učesniku.
Klub obezbeđuje ukupno 5.000 RSD u nagradama i plus novac od kotizacije, kao i pahare i novčane nagrade za prva tri mesta.
Prijavite se i pokažite svoje šahovske veštine.
(Vršaconline)