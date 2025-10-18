Opovo: Potpisan ugovor za pomoć izbeglicama i raseljenim

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, prisustvovala je svečanom potpisivanju ugovora u Palati Srbije koje je organizovano od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Ugovori u vrednosti od 13.775.000,00 dinara potpisani su za kupovinu pet seoskih kuća i pet paketa pomoći u vidu građevinskog materijala i opreme za izbegla i interno raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Opovo.

Ugovore su uručili ministar za javna ulaganja, Darko Glišić, i komesarka, Natasa Stanisavljević.

(Naše Opovo)