Opovo: Potpisan ugovor za pomoć izbeglicama i raseljenim

16:33

18.10.2025

Foto: Naše Opovo

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, prisustvovala je svečanom potpisivanju ugovora u Palati Srbije koje je  organizovano od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Ugovori u vrednosti od 13.775.000,00 dinara potpisani su za kupovinu pet seoskih kuća i pet paketa pomoći u vidu građevinskog materijala i opreme za izbegla i interno raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Opovo.

Ugovore su uručili ministar za javna ulaganja, Darko Glišić, i komesarka, Natasa Stanisavljević.

(Naše Opovo)

 

