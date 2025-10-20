Na sceni 500 malih folkloraša iz cele Vojvodine

Ragbi spektakl u Pančevu: Srbija dočekuje Slovačku
U Banatskom Novom Selu održan je tradicionalni Dečji festival rumunskog folklora.
Brojnoj publici se u okviru bogatog kulturno-umetničkog programa predstavilo skoro 500 dece – đaka koji pohađaju nastavu na rumunskom jeziku u osnovnim školama širom Vojvodine.
Događaj su organizovali Kulturno-umetničko društvo „Dr Radu Flora“, Dom kulture „3. oktobar“ i OŠ „Žarko Zrenjanin“, uz podršku Departmana za Rumune u dijaspori, Grada Pančeva i Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine.
(Pančevac)
