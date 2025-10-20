Sport Sportska dešavanja Južni Banat

Beogradski pobednik: 4 medalje za karatiste Agrobanata

Takmičari u kategorijama kadeta, juniora i mlađih seniora su ovo takmičenje iskoristili kao poslednju proveru pred predstojeće prvenstvo Balkana.

11:51

20.10.2025

Foto: KK Agrobanat

Takmičari karate kluba „AGROBANAT“ Plandište, su za vikend  nastupili na velikom međunarodnom turniru – Beogradski pobednik na kome su osvojili  4 medalje.

Beogradski pobednik kao veliki međunarodni turnir i kao jedan od tri obavezna trofeja Srbije za takmičare koji se bore ili već nose reprezentativne dresove, ove godine okupio je 1.080 takmičara. Takmičari u kategorijama kadeta, juniora i mlađih seniora su ovo takmičenje iskoristili kao poslednju proveru pred predstojeće prvenstvo Balkana koje se za ove uzrasne kategorije održava od 7 do 9. novembra u Rijeci.

Srebrne medalje osvojili su:  Mihalj Halas u kategoriji pionira 2015 godište C klasa, Nađa Babić u kategoriji ženskih nada 2012. godište C klasa i muški kata tim pionira u sastavu (Branko Mladenovski, Dušan Ćurčić, Mihalj Halas).

Bronzanu medalju osvojio je: Branko Mladenovski u kategoriji pionira B.

Po završetku ovog takmičenja, klub nastavlja sa intenzivnim pripremama za predstojeće nastupe koji očekuju takmičare karate kluba „AGROBANAT“.

