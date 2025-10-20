Endokrinolog: Vigovi nije čarobni lek, ali deluje i može da smanji telesnu masu za oko 20 odsto

Novi lek za gojaznost, poznat pod nazivom Vigovi, stigao je u Srbiju.

Stručnjaci ističu da nije reč o „čarobnom leku“, već o medicinski dokazanom preparatu koji može pomoći u smanjenju telesne težine. Endokrinolog dr Srđan Popović objašnjava kako lek deluje i ko može da ga koristi.

– Kod nas svaki novi lek izaziva određenu sumnju. Kod Ozempika postoje pacijenti koji ga odlično podnose i oni koji ga ne podnose. Vigovi sadrži semaglutid, tzv. inkretin imetik – hormon koji luče C-ćelije u digestivnom traktu, tačnije u dvanaestopalačnom crevu, a otkriven je pre oko 20 godina. Od tada su farmaceutske kompanije razvile inkretin imetike koji su se pokazali kao odlični stimulansi pankreasa – objašnjava dr Popović.

On dodaje da kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa postoji određena endogena sekrecija insulina, dok kod tipa 1 ta sekrecija praktično ne postoji, pa lek nije primenjiv ukoliko nema insulinske rezerve.

– Ispostavilo se da semaglutid deluje i na gojaznost. Novi lek Vigovi može dovesti do smanjenja telesne mase za oko 20 odsto. Reč je o istom leku kao Ozempik, ali sa znatno većom koncentracijom. Vigovi se može koristiti i kod obične gojaznosti, dok je Ozempik prvenstveno efikasan kod insulinske rezistencije i manifestnog dijabetesa – ističe dr Popović.

Oboljenje očnog živca i Ozempik

Dr Popović pojašnjava da lek ne utiče na oboljenja očnog živca:

– Iznenadno slepilo može nastati bezbolno, ali to nije povezano sa Ozempikom ili Vigovijem. Dijabetes može uticati na endotel, ali ja nikada nisam davao Ozempik pacijentima koji imaju retinopatiju, koja dovodi do lokalnih proširenja i suženja krvnih sudova, stvaranja mikroaneurizmi i potencijalnog krvarenja, što može dovesti do slepila. Oboljenje očnog živca napreduje vrlo brzo, ali obimne studije u Americi pokazale su da semaglutid ne izaziva komplikacije kod ovog stanja – kaže dr Popović.

Vigovi i rizik od zloupotrebe

– Uvek postoji rizik od zloupotrebe, naročito kod žena koje žele brzo da izgube pet kilograma. Vigovi nije čarobni lek – uspeh zavisi od pravilne upotrebe, zdravih životnih navika i nadzora lekara – dodaje dr Popović. – Ovo je nadogradnja Ozempika. Postoje i prirodni preparati za smanjenje težine koji takođe imaju dobre efekte – dodaje dr Popović i napominje da se nikako ne konzumiraju bez saveta endokrinologa.

Hipertireoza i plodnost kod žena

Hipertireoza, poremećaj rada štitaste žlezde, dugo se posmatrala kao potencijalno „rešenje“ za problem neplodnosti. Ranije su lekarima žene sa sterilitetom dobijale hormone kako bi se izazvala ovulacija. Ispostavilo se, međutim, da žene koje prirodno imaju hipertireozu lakše ostaju u drugom stanju, ali i veoma lako mogu izgubiti plod.

Hašimoto, insulinska rezistencija i plodnost

– Hašimoto tireoiditis često nastaje kao posledica insulinske rezistencije. Insulinska rezistencija znači da organizam zadržava masnoće i vodi do povećanja telesne težine, čak i kada osoba drži stroge dijete. Stres i hormonalni poremećaji dodatno otežavaju situaciju, što može izazvati velike patnje kod pogođenih osoba – kaže endokrinolog i dodaje:

– Ranije smo davali Eutirox, supstitucionu terapiju kod hipotiroidnih pacijenata, kada je TSH bio oko 9. Danas se terapija započinje kada je TSH 3, a da bi žena mogla ostati u drugom stanju, idealna vrednost TSH-a je oko 2. Korigovanjem terapije i pravilnim davanjem Eutiroxa, posebno kod pacijenata sa insulinskom rezistencijom, ostvareno je mnogo trudnoća – objašnjava dr Popović.

(k1info.rs)