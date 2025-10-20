Ovo je poslednja fotografija generala Nebojše Pavkovića

General Nebojša Pavković preminuo je u Beogradu u 79. godini, a ovako je izgledao na poslednjoj fotografiji napravljenoj neposredno po dolasku u Srbiju iz finskog zatvora.

Poslednja fotografija generala Nebojše Pavkovića (79), koji je 28. septembra iz zatvora u Finskoj sleteo u Beograd radi lečenja, objavljena je na društvenim mrežama.

– General Pavković u Srbiji svojoj. Molimo se za njegovo ozdravljenje! – stojalo je tada u opisu fotografije koja je objavljena na Fejsbuk stranici Pravoslavni manastiri i crkve.

Podsetimo, general Nebojša Pavković 28. septambra je avionom Vlade Srbije sleteo u Beograd nakon što je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine.

Tu vest je Srbija dočekala s velikim oduševljenjem.

Nažalost, general Pavković pušten je suviše kasno da bi se bilo šta učinilo po pitanju njegovog zdravstvenog stanja.

Preminuo Nebojša Pavković