JKP Mladost: Novo radno vreme zatvorenog plivačkog bazena za građanstvo

11:30

21.10.2025

JKP „Mladost“ Pančevo obaveštava zainteresovane korisnike zatvorenog plivačkog bazena o novom radnom vremenu, prilagođenom građanstvu za rekreaciju.

JKP „Mladost“ Pančevo donelo je odluku da izađe u susret zahtevima građana i omogući duži period korišćenja zatvorenog plivačkog bazena, i to:

    • Ponedeljak – neradni dan

    • Utorak od 09.00 do 17.00 časova

    • Sreda od 09.00 do 17.00 časova

    • Četvrtak od 09.00 do 17.00 časova

    • Petak od 09.00 do 17.00 časova

    • Subota od 11.00 do 16.00 časova

    • Nedelja od 11.00 do 16.00 časova

  • U slučaju održavanja sportskih događaja (vaterpolo utakmica, plivačkih mitinga i sl.), korisnici će blagovremeno biti obavešteni o pomeranju termina.

 

(Pančevac)

