JKP Mladost: Novo radno vreme zatvorenog plivačkog bazena za građanstvo
JKP „Mladost“ Pančevo obaveštava zainteresovane korisnike zatvorenog plivačkog bazena o novom radnom vremenu, prilagođenom građanstvu za rekreaciju.
JKP „Mladost“ Pančevo donelo je odluku da izađe u susret zahtevima građana i omogući duži period korišćenja zatvorenog plivačkog bazena, i to:
Ponedeljak – neradni dan
Utorak od 09.00 do 17.00 časova
Sreda od 09.00 do 17.00 časova
Četvrtak od 09.00 do 17.00 časova
Petak od 09.00 do 17.00 časova
Subota od 11.00 do 16.00 časova
Nedelja od 11.00 do 16.00 časova
U slučaju održavanja sportskih događaja (vaterpolo utakmica, plivačkih mitinga i sl.), korisnici će blagovremeno biti obavešteni o pomeranju termina.
(Pančevac)